Банк России пятый раз за год снизил ключевую ставку - с 8,5% до 8,25%. Предыдущий раз уровень ставки пересматривался в середине сентября, тогда она была снижена с 9% до 8,5%.

В сообщении регулятора говорится, что годовая инфляция в России остается вблизи 4%. Отклонение инфляции от прогноза (по состоянию на конец октября инфляция в РФ 2,7%) связано главным образом с временными факторами, считает Банк России.

Следующее заседание Совета директоров ЦБ, на котором будет обсуждаться ключевая ставка, назначено на 15 декабря. Специалисты Бинбанка считают, что текущие экономические условия позволят регулятору продолжить понижение ставок в декабре 2017 года.

«С одной стороны, цены на нефть находятся вблизи локальных максимумов, а высокая вероятность продления сделки ОПЕК+ еще на девять месяцев в 2018 году позволяет рассчитывать на стабильную внешнюю конъюнктуру и устойчивый курс рубля. С другой стороны, мы ожидаем, что текущая низкая инфляция на данный момент находится вблизи локального «дна», и на горизонте одного года, по мере исчерпания эффекта высокого урожая и укрепления курса российской валюты, наблюдаемого в 2017 году, динамика цен вернется на более экономически обоснованную траекторию 4%», - прокомментировали ситуацию в Бинбанке.

«Также в следующем году ФРС продолжит повышать ставки, а ЕЦБ снизит объем выкупа активов, и вряд ли Банк России будет агрессивно идти в направлении, противоположному направлению ключевых ЦБ мира. То есть, по нашему мнению, в совокупности факторы позволяют снижать ставку, однако не требуют со стороны Центробанка ускоренного снижения ставок в экономике. Денежный, долговой и валютный рынки уже учитывают данные ожидания при формировании цен на активы, поэтому значимой реакции на решения российского регулятора не ждем», - резюмировали в банке.