Стали известны самые высокооплачиваемые профессии в России. Рейтинг самых прибыльных профессий составило Министерство труда и социальной защиты РФ. Об этом сообщают «Известия».

Первое место занимает капитан корабля с заработком 500 тыс. рублей, следом за ним идут командир воздушного судна (357 тыс.) и главный технолог золотодобывающей промышленности (312 тыс.).

В десятку рейтинга также вошли главный тренер хоккейной команды (300 тыс.), начальник строительного участка (250 тыс.), стоматолог и риск-менеджер (каждый по 200 тыс.), инженер-электрик (195 тыс.), аналитик в области информатики и вычислительной техники (190 тыс.) и второй пилот гражданской авиации (180 тыс.).

Минтруд составил рейтинг высокооплачиваемых профессий исходя из данных о вакансиях, заявленных работодателями в службы занятости в первом полугодии 2017 года. «Эксперты прогнозируют дальнейший рост зарплат квалифицированных и уникальных специалистов из-за кадрового голода, вызванного демографическим кризисом», - отмечает издание.