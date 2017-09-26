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Названы самые богатые люди Петербурга

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© Фото: Владимир Трефилов / РИА «Новости»

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В рейтинг вошли бизнесмены, которые считаются петербуржцами, независимо от того, где родились и где проживают.

Названы самые богатые люди Петербурга. Рейтинг составило издание «Деловой Петербург», в него вошли 304 бизнесмена, которые считаются петербуржцами, независимо от того, где родились, где проживают в настоящее время или где сосредоточены основные активы.

«Рейтинг миллиардеров. Самые богатые люди Петербурга» оценивает состояние по стоимости принадлежащих бизнесменам активов: компаний, проектов в стадии реализации, недвижимости, в том числе земельных участков под застройку. Кроме того, принимался во внимание объем госзаказа, так как он гарантирует компании определенный доход на протяжении конкретного периода. К активам также отнесены деньги, полученные за проданный актив, когда нет информации об их инвестировании. При этом в оценке не учитывалось личное имущество.

На первом месте списка 2017 года находится глава «НОВАТЭК», «Стройтрансгаз» и «СИБУР Холдинг» Геннадий Тимченко с состоянием в 801,5 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом, его активы увеличились на на 80 млрд. Следом идет глава «Стройгазмонтаж» и «РГ‑Девелопмент» Аркадий Ротенберг с состоянием в 294 млрд рублей. В тройку также вошел Михаил Мирилашвили (IT‑фонд Vaizra Capital, IDLC), его состояние оценивается в 270 млрд рублей.

В десятку самых богатых людей города также Николай Шаманов (Банк «Россия»), Александр Несис (ICT Holding Ltd), Владимир Коган («Нефтегазиндустрия»), Захар Смушкин (Группа «Илим»), Борис Зингаревич (Ilim Timber), Андрей Голубев (ПТК, Петербургская транспортная компания), и Олег Тиньков. Как и в прошлые годы, наиболее прибыльными остаются сферы IT, недвижимости и строительства, промышленности, а также нефтегазовая сфера.

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