Клиенты банка «Санкт-Петербург» могут получить электронную подпись онлайн

Банк «Санкт-Петербург» начал выдавать корпоративным клиентам усиленную квалифицированную электронную подпись дистанционно через интернет-банк. Полностью автоматизированное решение позволяет представителям организаций получить электронную подпись – полноценный аналог собственноручной подписи – в любое время, без посещения удостоверяющего центра.

«Выдача квалифицированной подписи – это наш очередной большой шаг в переводе обслуживания корпоративных клиентов в электронную среду. Услуга востребована рынком, поскольку только с квалифицированной подписью компания может сдавать налоговую и бухгалтерскую отчетность в любые государственные органы, пользоваться электронным документооборотом, получать электронные услуги. Уникальность решения в том, что мы предоставляем возможность заказать квалифицированную подпись дистанционно в любое удобное клиенту время, а подписывать документы ею можно как в нашем интернет-банке, так и на внешних электронных площадках. Кроме того, с внедрением услуги наш банк сможет перевести в дистанционный канал те операции, которые до сих пор требовали предоставления документов на бумажном носителе», - рассказала директор дирекции корпоративного бизнеса банка «Санкт-Петербург» Виктория Щагина.

Чтобы воспользоваться услугой, клиенту банка «Санкт-Петербург» достаточно быть подключенным к интернет-банку для юридических лиц i2B и иметь действующий USB-токен для работы в системе, на который и будет записываться квалифицированная подпись. Решение создано совместно с ведущим разработчиком средств криптографической защиты информации, также являющимся удостоверяющим центром – компанией «КриптоПро».

«Данное решение – отличный пример того, как использование технологий усиленной неквалифицированной электронной подписи и простой электронной подписи позволяет обеспечить создание и удобные для пользователя выдачу и получение квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи», - отметил заместитель генерального директора компании «КриптоПро» Игорь Курепкин.

Благодаря прямому сотрудничеству банка «Санкт-Петербург» и «КриптоПро» услуга выгодна для клиента – до 30 ноября 2017 года стоимость годового сертификата ключа квалифицированной электронной подписи по специальной акции составит 3000 рублей.