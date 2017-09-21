ЦБ отозвал лицензию у банка "Арсенал"

Банк России с 21 сентября отозвал лицензию у банка "Арсенал". Банк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов.

При этом с 2016 года деятельность банка в значительной степени была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций. Кроме того, банк использовал рискованную бизнес-модель, значительная часть его активов была низкого качества. Банк неадекватно оценивал величину принимаемого риска по активам.

"Банк России неоднократно применял в отношении "Арсенала" меры надзорного реагирования, включая ограничение на привлечение вкладов населения", - говорится в сообщении ЦБ. В кредитной организации назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.

Банк "Арсенал" - участник системы страхования вкладов. По данным Банка России, на 1 сентября 2017 года по величине активов эта кредитная организация занимала 495-е место в банковской системе РФ.