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Минимальная зарплата в Петербурге в 2018 году вырастет до 17 тыс. рублей

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© Фото: Андрей Гуцков / tvc.ru

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Также в Северной столице не будут повышать тарифы на общественный транспорт и капремонт.

Минимальный размер заработной платы в Петербурге в 2018 году вырастет до 7 тыс. рублей. Соответствующее трехстороннее соглашение подписал в среду губернатор Георгий Полтавченко с руководством регионального Союза промышленников и профсоюзной организацией. Об этом сообщает ТАСС.

"Соглашение предусматривает увеличение минимального размера оплаты труда до 17 тыс. рублей, что в два раза выше федерального уровня", - сказал Полтавченко. В 2017 году минимальный размер зарплаты составил 16 тыс. рублей.

Также Полтавченко сообщил, что в результате долгих переговоров стороны пришли к соглашению о том, что в 2018 году в Петербурге не будут повышать тарифы на общественный транспорт и капремонт. "Все социальные обязательства город выполнит, а соглашение традиционно является фактором стабильности", - отметил губернатор.

В конце августа Смольный уже сообщал, что отказался повышать цены на проезд в 2018 году. При этом днем ранее, 19 сентября, стало известно, что льготный проездной на все виды транспорта Петербурга все же подорожает. Сегодня губернатор вновь увтерждает, что цены повышать не будут.

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