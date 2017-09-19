Льготный проездной на все виды транспорта Петербурга подорожает. При этом ранее сообщалось, что Смольный отказался повышать цены на проезд в 2018 году. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на источник в комитете по тарифам.

«Льготный проездной билет на все виды транспорта подорожает с 545 рублей до 576 рублей, увеличившись в соответствии с индексом потребительских цен, что прописано в Социальном кодексе Петербурга. Также изменится стоимость билета на 90 минут, но в данном случае Смольный решил сделать жителям сюрприз, уменьшив ее на 7% - с 70 рублей до 65 рублей», - рассказал источник.

Председатель комитета по тарифам Петербурга подтвердил, что это пока не точные цифры, а как изменятся тарифы окончательно, будет известно в конце сентября. Тарифы на следующий год должны быть установлены до 2 октября.