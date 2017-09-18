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Пенсии проиндексируют на 3,7% с 1 января 2018 года

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© Фото: Александр Кряжев / РИА "Новости"

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При этом индексация работающим пенсионерам в будущем году не предусмотрена.

Пенсии проиндексируют на 3,7% с 1 января 2018 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра труда и социальной защиты Максима Топилина. "Было принято решение проиндексировать пенсии на 3,7% с 1 января 2018 года. Сделать это раньше с тем, чтобы обеспечить более значимый прирост реальных пенсий в следующем году", - сказал он.

По словам Топилина, индексация социальных пенсий с 1 апреля 2018 года запланирована в проекте бюджета РФ на уровне 4,1%. "Социальные пенсии, там ничего не меняется", - сказал министр, пояснив, что индексация составит 4,1%. При этом, по его словам, индексация работающим пенсионерам в будущем году не предусмотрена. "Нет, мы не меняли условия, мораторий сохранен", - добавил Топилин.

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что отказ от индексации пенсий работающим пенсионерам не ухудшит их положение, пишет РИА "Новости". "Это же их выбор", - заявил он. Глава Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук в ответ заметил, что россиянам приходится работать на пенсии из-за нужды. "Это не их выбор, а нужда. Попробуйте выжить на 6200. Это нужда. И на семь тысяч. Нужда заставляет делать выбор", - сказал Мохначук.

Силуанов ответил: "Не могу согласиться. Каждый пенсионер принимает решение - работать, вести активный образ жизни или уйти на пенсию". По данным ПФР, в 2017 году средний размер страховой пенсии по старости составил - 13 тыс. 657 рублей, а в 2018 году он может вырасти до 14 тыс. 045 рублей.

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