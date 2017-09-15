Клиентам банка «Санкт-Петербург» с картами Visa стала доступна услуга Android Pay. Ранее доступ к инновационному платежному сервису также получили держатели карт Mastercard.

«Банк «Санкт-Петербург» стремится соответствовать самым высоким требованиям клиентов и воплощает в реальность инновационные решения для повседневных задач. Доступ к простому и безопасному платежному сервису Android Pay позволит нашим клиентам - держателям карты Visa - осуществлять покупки легко и комфортно», - отметила Оксана Сивокобильска, заместитель председателя правления Банка «Санкт-Петербург».

Для начала использования Android Pay необходимо скачать одноименное приложение в Google Play. При первом запуске приложения Android Pay предложит подключить карту - для этого нужно либо навести на нее камеру, чтобы сервис считал номер и срок действия, либо ввести информацию вручную, чтобы сервис считал номер и срок действия.

Также понадобится ввести трехзначный код CVC2, указанный на оборотной стороне карты, и адрес пользователя. При подключении карты банк отправит проверочный код для подтверждения операции.

Если пользователь уже подключал карты к своему аккаунту в Google (например, для оплаты в магазине приложений), то Android Pay предложит использовать одну из них - для привязки к приложению нужно будет лишь ввести код CVV2.

Чтобы оплатить покупки, достаточно разблокировать смартфон и поднести его к бесконтактному терминалу. Вместо номера карты используется токен - уникальная комбинация цифр, которая хранится в зашифрованном виде.