Клиентам банка «Санкт-Петербург» с картами Visa стал доступен сервис Samsung Pay. Удобные и безопасные платежи можно совершать с сентября 2017 года.

«Современные банковские технологии позволяют самостоятельно управлять своими счетами и совершать покупки быстро, безопасно и с комфортом. Мы предлагаем своим клиентам возможность использовать преимущества современного электронного банкинга. Сервис Samsung Pay, как один из самых востребованных платежных инструментов, предоставляет возможность держателям наших карт совершать свои безналичные платежи еще удобнее. В ближайшее время мы планируем подключение аналогичных сервисов по картам Visa и к другим электронным кошелькам», - отметила заместитель председателя правления банка «Санкт-Петербург» Оксана Сивокобильска.

Главная особенность Samsung Pay заключается в том, что помимо технологии NFC (Near Field Communication), сервис поддерживает собственную технологию Samsung - MST (Magnetic Secure Transmission). Благодаря этому сервис совместим не только с устройствами оплаты по NFC, но и с платежными терминалами, где принимаются банковские карты с контактным чипом или магнитной полосой.

Samsung Pay – это безопасный и удобный мобильный платежный сервис, который может быть использован для совершения покупок практически везде, где принимаются обычные банковские карты.

• ПРОСТОЙ: Чтобы произвести оплату через Samsung Pay, пользователям нужно лишь прикоснуться к экрану смартфона Samsung Galaxy для выбора карты и авторизоваться с помощью отпечатка пальца для осуществления покупки.

• БЕЗОПАСНЫЙ: В Samsung Pay реализована надежная трехуровневая защита, обеспечивающая безопасность платежных операций: авторизация по отпечатку пальца (необходимая для каждой покупке), токенизация и Samsung KNOX. Во время совершения транзакции вместо номера карты используется специальное цифровое значение - токен, формируемое случайным образом платежной системой в момент активации карты в приложении.

Samsung KNOX – встроенная система безопасности, которая защищает смартфон от попыток вредоносных атак и непрерывно отслеживает возможные уязвимости в смартфоне. Она обеспечивает надежное хранение на смартфоне данных банковской карты в зашифрованном виде в защищенном контейнере внутри Samsung KNOX, отдельном от операционной системы.

• ДОСТУПНЫЙ ПОЧТИ ВЕЗДЕ: Samsung Pay принимается к оплате практически везде, где можно осуществить покупку по обычной банковской карте по бесконтактной технологии или магнитной полосе.

Более того, Samsung Electronics не взымает комиссии за пользование сервисом Samsung Pay с пользователей, банков-эмитентов, банков-эквайеров и торговых предприятий.