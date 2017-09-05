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Опрос: Россиян, считающих себя бедными, стало меньше

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© Фото: Михаил Безносов / РИА «Новости»

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Процент бедных вернулся к уровню пятилетней давности.

Социологи выяснили, что россиян, считающих себя бедными, стало меньше. Процент бедных вернулся к уровню пятилетней давности. Об этом сообщают «Известия».

Мониторинг был проведен Институтом социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. В этом году 29% из двух тыс. опрошенных назвали свой уровень материального положения низким, столько же было в 2012 году.

При этом в 2015 и 2016 годах как «плохое или очень плохое» свое материальное положение оценили 33% респондентов. В 2014 году был зафиксирован самый оптимистичный показатель (за период наблюдений с 2000 до 2017 года) - 24%.

Дело в том, что за период с конца 2014 по сентябрь 2016 года произошло существенное ухудшение материального положения россиян, рассказал эксперт-консультант Всероссийского центра изучения общественного мнения Олег Чернозуб.

«Преимущественно - за счет «сползания» «среднего класса» в страту «бедных», в то время как наиболее обеспеченные группы практически не пострадали», - отметил эксперт.

Заведующая кафедрой социально-гуманитарных дисциплин факультета экономических и социальных наук (ФЭСН) РАНХиГС Елена Зарецкая считает, что в реальности процент людей, живущих бедно, выше - просто не каждого охватили фокус-группы, а кто-то не хочет признавать свою несостоятельность.

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