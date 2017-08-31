Клиентам банка «Санкт-Петербург» с картами Mastercard доступна услуга Android Pay

Клиенты банка «Санкт-Петербург» - держатели карт Mastercard получили доступ к инновационному платежному сервису Android Pay. Чтобы оплатить покупки, достаточно разблокировать смартфон и поднести его к бесконтактному терминалу.

Для начала использования Android Pay необходимо скачать одноименное приложение в Google Play. При первом запуске приложения Android Pay предложит подключить карту - для этого нужно либо навести на нее камеру, чтобы сервис считал номер и срок действия, либо ввести информацию вручную.

Также понадобится ввести трехзначный код CVC2, указанный на оборотной стороне карты, и адрес пользователя. При подключении карты банк отправит проверочный код для подтверждения операции.

Если пользователь уже подключал карты к своему аккаунту в Google (например, для оплаты в магазине приложений), то Android Pay предложит использовать одну из них - для привязки к приложению нужно будет лишь ввести код CVC2.Вместо номера карты используется токен - уникальная комбинация цифр, которая хранится в зашифрованном виде.

«Мы считаем, что будущее за бесконтактными технологиями, и рады предоставить нашим клиентам доступ к простому и безопасному платежному сервису Android Pay. Уверены, что Android Pay станет приоритетным способом оплаты ежедневных покупок для наших клиентов», - отметила Оксана Сивокобильска, заместитель председателя правления банка «Санкт-Петербург».

Держатели карт платежной системы Visa получат доступ к сервису в ближайшее время.