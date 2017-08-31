  • 31 Август 2017
USD 01.09.2017 58.5454 -0.1852
USD ММВБ 03:00 0  
EUR 01.09.2017 69.6222 -0.5785
EUR ММВБ 03:00  
Нефть($) 31.08.2017 52.65 +4.07
Нефть(p) 31.08.2017 3082.42 +229.29

Клиентам банка «Санкт-Петербург» с картами Mastercard доступна услуга Android Pay

Автор:


© Фото: flickr.com / frankieleon

Темы дня

Держатели карт Visa также получат доступ к сервису уже в ближайшее время.

Клиенты банка «Санкт-Петербург» - держатели карт Mastercard получили доступ к инновационному платежному сервису Android Pay. Чтобы оплатить покупки, достаточно разблокировать смартфон и поднести его к бесконтактному терминалу.

Для начала использования Android Pay необходимо скачать одноименное приложение в Google Play. При первом запуске приложения Android Pay предложит подключить карту - для этого нужно либо навести на нее камеру, чтобы сервис считал номер и срок действия, либо ввести информацию вручную.

Также понадобится ввести трехзначный код CVC2, указанный на оборотной стороне карты, и адрес пользователя. При подключении карты банк отправит проверочный код для подтверждения операции.

Если пользователь уже подключал карты к своему аккаунту в Google (например, для оплаты в магазине приложений), то Android Pay предложит использовать одну из них - для привязки к приложению нужно будет лишь ввести код CVC2.Вместо номера карты используется токен - уникальная комбинация цифр, которая хранится в зашифрованном виде.

«Мы считаем, что будущее за бесконтактными технологиями, и рады предоставить нашим клиентам доступ к простому и безопасному платежному сервису Android Pay. Уверены, что Android Pay станет приоритетным способом оплаты ежедневных покупок для наших клиентов», - отметила Оксана Сивокобильска, заместитель председателя правления банка «Санкт-Петербург».

Держатели карт платежной системы Visa получат доступ к сервису в ближайшее время.

Быстрый поиск: Клиентам банка «Санкт-Петербург» с картами Mastercard доступна услуга Android Pay

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Экономика

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в августе

    Последний месяц лета приготовил много приятных сюрпризов жителям и гостям Северной столицы. «Санкт-Петербург.ру» расскажет о самых ярких из них.

    читать далее →

    Пять крыш Петербурга, где проводят концерты и кинопоказы

    Пока погода Северной столицы радует теплом, можно позволить себе романтическую прогулку на крыши, где угощают вином, приглашают посидеть на пуфиках и укутывают пледом.

    читать далее →

    Без блокбастеров: пять лучших киноклубов Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» расскажет, где в Северной столице можно не только увидеть редкие фильмы, но и обсудить их в компании киноэстетов.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Как правильно выбрать арбуз

    Несколько советов о том, как купить действительно вкусный арбуз и не отравиться.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    28.08.17
    Как выбрать частную стоматологию: советы пациентам
    25.08.17
    Как в СПб быстро найти надежную транспортную компанию
    25.08.17
    Как выбрать торговое оборудование?
    25.08.17
    Онлайн-ставки на спорт помогут стать профессионалом в спортивных прогнозах
    25.08.17
    Вторичная недвижимость в Москве
    22.08.17
    Услуги инженерно-геодезических исследований: актуальность и необходимость
    22.08.17
    Нержавеющая сталь: особенности применения в различных сферах
    22.08.17
    Качественный ремонт iPhone 6s

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram