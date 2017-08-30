Богатейшие семьи России владеют имуществом на 27 млрд долларов. За последний год их общее состояние увеличилось сразу на два млрд долларов. Рейтинг наиболее состоятельных семей опубликовал журнал Forbes.

Первое место занял клан Гуцериевых, которым принадлежит группа "Сафмар". В нее активы в нефтяной и угольной отрасли, а также недвижимость, строительство, финансы, а с недавних пор еше и розничная торговля. Совокупное состояние семьи журнал оценил в 9,91 млрд долларов.

Второе место в рейтинге заняла семья Ротенбергов с 4,2 млрд долларов. Своим состоянием семья обязана подрядам "Газпрома" и другим госзаказам, например, на строительство Керченского моста.

Третье место - у братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых, чей капитал составляет 2,7 млрд долларов. Братья владеют активами на паритетной основе. В их холдинг "Промсвязькапитал" входят Промсвязьбанк (50,03% акций), банк "Возрождение" (50,003% акций) и кипрская инвесткомпания P. S. Capital.

Им также принадлежит по 50% акций крупнейшего в России системного интегратора "Техносерв" (выручка за 2016 год 50 млрд рублей) и девелоперской Группы ПСН.