Банк «Санкт-Петербург» показал лучшую полугодовую прибыль за последние шесть лет

Банк «Санкт-Петербург» показал лучшую полугодовую прибыль по МСФО за последние шесть лет. Ключевые показатели:

· Чистая прибыль составила 3,3 млрд рублей за первое полугодие 2017 года, в том числе 1,8 млрд рублей за второй квартал 2017 года, – лучшие показатели с 2011 года;

· Рентабельность капитала достигла 10,7% за первое полугодие 2017 года и 11,7% за второй квартал 2017 года – наивысшие уровни за последние три года;

· Стоимость риска опустилась ниже 300 базисных пунктов, наименьшего уровня за последние три года;

· Розничный кредитный портфель вырос за первое полугодие 2017 года на 12,9% и составил 61,4 млрд рублей.

«Прибыль банка растет четвертый квартал подряд и это не может не радовать. Мы укрепили капитал, разместив на рынке новые акции и расширив базу инвесторов, подтвердили рейтинг и превзошли свои прогнозы по рентабельности. На сегодняшнем неспокойном рынке это позволяет нам и нашим клиентам не только чувствовать себя уверенно, но и искать новые возможности», - заявил Александр Савельев, председателя правления банка.

Согласно рейтингу агентства «Интерфакс», на первое июля 2017 года банк занимает 18 место по объему активов и 15 место по объему депозитов населения среди российских банков. Сегодня в банке обслуживается 1 млн 830 тыс. физических лиц и 52 тыс. компаний. По состоянию на первое июля 2017 года количество банковских карт, эмитированных банком, превысило 1 млн 098 тыс.; количество банкоматов составило 789 единицы. Количество пользователей интернет-банка превысило 850 тыс. человек.

В числе знаковых событий первого полугодия 2017 года – решение общего собрания акционеров о направлении на выплату дивидендов 20% чистой прибыли за 2016 год по РСБУ. Во втором квартале 2017 года рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг банка BB - со стабильным прогнозом. Рейтинговое агентство отмечает, что достаточность капитала банка находится на приемлемом уровне, а качество активов является рациональным с учетом резервов и залогового обеспечения.

В августе 2017 года банк успешно завершил размещение 60 млн новых обыкновенных акций, увеличив основной капитал на 3,2 млрд рублей. Сделка вызвала высокий интерес у существующих и новых институциональных инвесторов: в размещении приняли участие более 50 фондов, включая преимущественное право и открытую подписку.

Во втором квартале 2017 года в состав группы вошла компания АО «Грузовой терминал Пулково», крупнейший авиационный грузовой терминал Северо-Запада России. Терминал предоставляет полный комплекс услуг по организации и обслуживанию грузовых и почтовых авиаперевозок. Влияние консолидации на финансовые результаты группы раскрыто ниже в разделах «выручка» и «операционные расходы».

Обзор финансовых результатов за первое полугодие 2017 года:

Чистый процентный доход составил 9,2 млрд рублей за первое полугодие 2017 года (-11,1% по сравнению с 1 полугодием 2016 года) и 4,6 млрд рублей за 2 квартал 2017 года (-2,3% по сравнению с 1 кварталом 2017 года). По сравнению с 1 полугодием 2016 года, объем процентных доходов снизился на 8,5%; основная часть процентных доходов представлена процентными доходами от выданных кредитов – 75,1%. Процентные расходы снизились на 6,8%; в том числе расходы по срочным депозитам частных клиентов снизились на 9,7% (30,1% процентных расходов), расходы по срочным депозитам корпоративных клиентов снизились на 9,9% (21,4% процентных расходов). Чистая процентная маржа составила 3,4% за 1 полугодие 2017 года и за 2 квартал 2017 года (3,9% за 1 полугодие 2016 года; 3,5% за 1 квартал 2017 года). Основным фактором снижения чистого процентного дохода и чистой процентной маржи по сравнению с 1 полугодием 2016 года является увеличение процентных расходов на фондирование торговых операций (1,3 млрд рублей), результат которых оказался исключительно высоким. Влияние данного фактора на снижение чистой процентной маржи составляет -0,5%.

Чистый комиссионный доход за первое полугодие 2017 года составил 2,4 млрд рублей, что выше результата первого полугодия 2016 года на 6%. По сравнению с первым полугодием 2016 года, прирост доходов от проведения расчетов с пластиковыми картами составил 36,1% (39,4% комиссионных доходов), прирост доходов от расчетно-кассового обслуживания – 4,3% (40,4% комиссионных доходов).

Доход от операций на финансовых рынках за первое полугодие 2017 года достиг 4,1 млрд рублей (+62,3% по сравнению с первым полугодием 2016 года), что является лучшим результатом за всю историю банка, при этом 96% составили доходы от операций с иностранными валютами и производными финансовыми инструментами. Столь высокий доход от торговых операций позволил банку полностью компенсировать связанные с данными операциями дополнительные процентные расходы.

Выручка составила 16,2 млрд рублей за первое полугодие 2017 года (+5,5% по сравнению с первым полугодием 2016 года) и 8,6 млрд рублей за второй квартал 2017 года (+14,7% по сравнению с первым кварталом 2017 года). Консолидация с новой компанией добавила 189 млн рублей в выручку второго квартала 2017 года.

Отношение издержек к доходам за первое полугодие 2017 года составило 39,7% (39,1% за первое полугодие 2016 года). Операционные расходы банка за первое полугодие 2017 года составили 6,4 млрд рублей (+7,1% по сравнению с первым полугодием 2016 года) и 3,4 млрд рублей за второй квартал 2017 года (+10,4% по сравнению со вторым кварталом 2016 года, из которых 4,5% (139 млн рублей) вызваны консолидацией с новой компанией).

Чистая прибыль составила 3,3 млрд рублей за первое полугодие 2017 года (+67% по сравнению с результатом за первое полугодие 2016 года), в том числе 1,8 млрд рублей за второй квартал 2017 года (+25,1% по сравнению с первым кварталом 2017 года), – лучшие показатели с 2011 года. Рентабельность капитала (ROАE) составила 10,7% за первое полугодие 2017 года (6,9% за первое полугодие 2016 года) и 11,7% за второй квартал 2017 года (9,7% за первый квартал 2017 года) – наивысшие уровни за последние три года.

Активы по итогам первого полугодия 2017 года составили 559,7 млрд рублей (-3,6% по сравнению с 1 января 2017 года; +1,2% по сравнению с 1 апреля 2017 года).

Средства клиентов составили 322,8 млрд рублей (-9,8% по сравнению с 1 января 2017 года; -1,7% по сравнению с 1 апреля 2017 года). За первое полугодие 2017 года объем текущих и расчетных счетов клиентов вырос на 2,3%, объем срочных депозитов снизился на 14,8%. На 1 июля 2017 года 61,4% средств клиентов составили средства физических лиц, 38,6% – средства корпоративных клиентов.

Капитал. На 1 июля 2017 года собственные средства банка составили 64,1 млрд рублей (+5,2% по сравнению с 1 января 2017 года; +2,9% по сравнению с 1 апреля 2017 года). Капитал банка составил 82,9 млрд рублей (+1,6% по сравнению с 1 января 2017 года; +0,8% по сравнению с 1 апреля 2017 года). По состоянию на 1 июля 2017 года достаточность капитала банка в соответствии с требованиями Базельского комитета составила 16,7%, в том числе достаточность капитала первого уровня – 11,8%.

На 1 июля 2017 года кредиты и авансы клиентам до вычета резервов составили 355,1 млрд рублей (+0,2% по сравнению с 1 января 2017 года; +2,2% по сравнению с 1 апреля 2017 года). 81,4% кредитного портфеля формируют кредиты корпоративным клиентам, 18,6% – кредиты частным клиентам. Корпоративный кредитный портфель снизился с начала года на 1,8% и составил 288,9 млрд рублей. Розничный кредитный портфель вырос с начала года на 12,9% и составил 61,4 млрд рублей, в т.ч. ипотечные кредиты за первое полугодие 2017 года выросли на 10,9%, потребительские выросли на 23,2%, кредиты на приобретение автомобилей снизились на 0,5%.

Качество кредитного портфеля. На 1 июля 2017 года доля проблемной задолженности (общая доля просроченных кредитов и обесцененных, но не просроченных) составила 15,4% (15,2% на 1 января 2017 года). Доля просроченных кредитов составила 7,8% кредитного портфеля. Доля просроченных кредитов корпоративным клиентам составила 8,6%; доля просроченных кредитов физическим лицам – 4,6%. Доля обесцененных, но не просроченных кредитов на 1 июля 2017 года составила 7,6% кредитного портфеля. Уровень резерва под обесценение кредитов составил 12,4% (11,2% на 1 января 2017 года). За первое полугодие 2017 года отчисления в резервы составили 5,2 млрд рублей. Объем списаний за первое полугодие 2017 года составил 0,8 млрд рублей.