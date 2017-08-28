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Forbes назвал самых богатых жен российских чиновников

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© Фото: Наталья Селиверстова / РИА «Новости»

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Рейтинг возглавила супруга президента Татарстана Руслана Гульсина.

Журнал Forbes назвал самых богатых жен российских чиновников. Рейтинг возглавила супруга президента Татарстана Руслана Гульсина, в 2016 году она заработала 2,351 млрд рублей.

Она является совладелицей компании «Лучано», которой принадлежат отель, спа-комплекс, ресторан и фитнес-клуб в Казани. При этом задекларированный доход самого президента Татарстана составил лишь 7,5 млн рублей.

На второй строчке разместилась супруга депутата Улан-Удэнского городского совета Раиса Бредний, заработавшая за год 1,924 млрд рублей. Бредний является управляющим директором компании «Титан», владеющей сетью продуктовых магазинов. Ее супруг, возглавляющий эту компанию, за год задекларировал доход в 903 млн рублей.

Третье место досталось жене губернатора Брянской области Ольге Богомаз, которая является совладелицей фермерского хозяйства, производящего картофель. Ее доход в 2016 году составил 864 млн рублей. Сам губернатор отчитался о доходе в 3,6 млн рублей.

На четвертом месте в рейтинге расположилась супруга главы «Ростеха» Сергея Чемезована Екатерина Игнатова с доходом в 848,5 млн рублей. Игнатова акционер банка МФК. Чемезов в 2016 году заработал 210 млн рублей.

Замыкает пятерку самых богатых жен российских госчиновников Елена Некрасова - жена депутата Госдумы Александра Николаева. Она совладелица компаний, входящих в холдинг «Лидер Групп», задекларировала доход в 646 млн рублей, ее супруг - 4,9 млн рублей.

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