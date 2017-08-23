Россияне хранят в оффшорах активы на сумму 60 трлн рублей. Эта сумма равна 3/4 валового национального дохода страны. Об этом сообщает РБК со ссылкой на доклад некоммерческой исследовательской организации США.

Доклад «От советов к олигархам: неравенство и собственность в России, 1905–2016» подготовило Национальное бюро экономических исследований. В нем также говорится, что 1% самых богатых владеет до 25% национального дохода.

«То есть за рубежом - в Великобритании, Швейцарии, Кипре и других подобных офшорных центрах - содержится столько же финансов богатых россиян, сколько все население России держит внутри своей страны», - подчеркивают авторы доклада, Филип Новокмет и Томас Пикетти из Парижской школы экономики и Габриэль Цукман с факультета экономики Университета Калифорнии.

«Результаты нашего исследования указывают на экстремальный уровень неравенства в России и сохраняющуюся концентрацию ресурсов на основе ренты. Это вряд ли лучший рецепт для устойчивого развития и роста», - также пишут авторы.

Официальные данные о неравенстве «значительно недооценивают» концентрацию доходов в России, говорится в заключительной части доклада.