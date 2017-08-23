Снижение цен на овощи и фрукты в пять раз оказалось ошибкой сканирования. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник близкий к Министерству экономического развития РФ.

Днем ранее, 22 августа, «Известия» рассказали, что цены снизятся сразу на 79,6% - на самом деле они снизятся лишь на 19,6%. Ошибка возникла из-за неверного сканирования документа в системе «Гарант».

По словам источника РБК, министерство уже оповестило «Гарант» об ошибке, он подтвердил, что это была именно «техническая ошибка», информация о ней уже поступила в компанию, данные будут исправлены.