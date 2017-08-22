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Минэкономразвития: Овощи и фрукты подешевеют в пять раз

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© Фото: Максим Богодвид / РИА "Новости"

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Эксперты считают, что урожайность в этом году держится на хорошем уровне.

Министерство экономического развития РФ прогнозируют, что в сентябре овощи и фрукты подешевеют в пять раз 0 цены снизятся сразу на 79,6%. Об этом сообщают "Известия".

При этом общее снижение цен на продовольственные товары по сравнению с началом лета составит 1,3%. Такая информация содержится в прогнозе Минэкономразвития на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

При подсчете дефляции на плодоовощную продукцию учитывались средние потребительские цены в России на картофель, капусту, лук репчатый, морковь, огурцы, томаты, яблоки, апельсины и бананы.

Согласно документу, осенью будущего года цены на все продукты питания не будут значительно отличаться от нынешней осени. В ведомстве также сообщили, что уточненный прогноз на оставшиеся месяцы 2017 года будет подготовлен в плановом порядке.

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