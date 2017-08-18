Опрос: 77% россиян экономят на своей свадьбе

Устроить дорогой роскошный праздник на свадьбу считают нужным лишь 9% россиян. При этом 77% россиян признались, что экономят на своей свадьбе. Опрос провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Читайте также:

ТОП-5 необычных мест для свадьбы в Петербурге

Главными элементами свадебного обряда назвали регистрацию в ЗАГСе (75%), присутствие родных и друзей (61%), а также праздничные наряды жениха и невесты: подвенечное платье и костюм (59%).

Широко известных традиций, связанных со свадьбой, в нашем обществе нет: самым популярным свадебным обычаем, как показал опрос, является выкуп невесты – о нем вспомнили 11% респондентов, около половины (46%) не смогли назвать ни один.

По мнению россиян, лучшее время для свадьбы - лето и осень, об этом говорят 51% и 45% респондентов. Весенние и зимние месяцы пользуются куда меньшей популярностью (13% и 5% соответственно).

Самыми широко известными свадьбами за год стали свадьба хоккеиста Александра Овечкина и Анастасии Шубской, новость о возможной свадьбе певца Николая Баскова и Виктории Лопыревой, свадьба внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова, а также свадьба футболиста Лионеля Месси. Такие данные приводит «Медиалогия».