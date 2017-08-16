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Улюкаев назвал ситуацию в российской экономике "отличной, но не безнадежной"

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© Фото: Артем Сизов / «Газета.Ru»

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Экс-министр экономического развития РФ обвиняется в коррупции.

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев, обвиняемый в коррупции, назвал ситуацию в российской экономике "отличной, но не безнадежной". Об этом сообщает "Интерфакс".

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Бывший чиновник пришел на заседание суда 16 августа с произведениями Антона Чехова в электронной книге, где сейчас остановился на рассказе "Убийство". Свой настрой на предстоящий процесс Улюкаев назвал оптимистичным.

Улюкаев был задержан 14 ноября 2016 года в офисе "Роснефти". Следственный комитет утверждает, что он был задержан с поличным при получении взятки в двух млн долларов, которую он вымогал у "Роснефти" за положительную оценку сделки по приватизации "Башнефти". Своей вины Улюкаев не признает.

Сразу после этого президент РФ Владимир Путин освободил его от должности. На должность министра экономического развития Путин назначил Максима Орешкина, который ранее занимал пост заместителя министра финансов. Путин назвал арест Алексея Улюкаева "печальным очень фактом".

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