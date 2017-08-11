Банк «Санкт-Петербург» подвел итоги SPO

Банк «Санкт-Петербург» 11 августа успешно завершил размещение 60 млн новых обыкновенных акций, увеличив основной капитал на 3.2 млрд рублей.

Сделка вызвала высокий интерес у существующих и новых институциональных инвесторов: в размещении приняли участие более 50 фондов, включая преимущественное право и открытую подписку.

Книга заявок в 1.5 раза превысила объем размещения, доступный для новых акционеров. Европейские инвесторы приобрели около 40% данного объема, инвесторы из США – более 30%, российские институциональные инвесторы – около 25%.

Преобладали долгосрочные инвесторы, что говорит о высоком качестве книги заявок. Цена была установлена Наблюдательным советом банка 28 июля на уровне 53 рубля за акцию.

«Банк «Санкт-Петербург» является одним из немногих банков в России, который способен стабильно привлекать капитал на рынке: пять успешных размещений за десятилетие публичной истории – этому подтверждение. С удовлетворением отмечаем, что интерес к акциям банка со стороны российских и иностранных инвесторов остается устойчивым и долгосрочным. Дополнительная эмиссия позволит Банку обеспечить дальнейший рост объемов бизнеса, повысить ликвидность акций, а также выполнить требование по увеличению основного капитала в рамках соглашения с Агентством по страхованию вкладов», - рассказал председатель правления банка Александр Савельев.

«Мы очень рады тому, что имели честь выступать в качестве глобального координатора и букраннера в рамках еще одной рыночной сделки для банка «Санкт-Петербург». Мы наблюдали значительный спрос со стороны международного инвестиционного сообщества, что стало ярким свидетельством успешности размещения и показателем доверия инвесторов к Банку», - отметил Руслан Бабаев, сопредседатель правления ИК «Ренессанс Капитал».