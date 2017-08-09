ЦБ отозвал лицензии у трех кредитных организаций: банка «Резерв», банка «Анелик РУ» и «Континент Финанс». Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Деятельность «Резерва» была «сопряжена с повышенными кредитными рисками». Банк России неоднократно «направлял в адрес банка требования о доформировании соответствующих резервов». Однако июне и июле 2017 года регулятор выявил «операции кредитной организации, направленные на замену высоколиквидных активов активами сомнительного качества».

Регулятор неоднократно применял в отношении банка «Резерв» меры надзорного реагирования, в том числе трижды вводил ограничения на привлечение вкладов населения, однако руководители банка «фактически самоустранились» от решения проблем организации.

В итоге ЦБ решил, что перспективы нормализации деятельности этого банка в сложившихся условиях отсутствуют. Банк «Резерв» занимал 415 место в банковской системе РФ и является участником системы страхования вкладов.

«Анелик РУ» являлся расчетным центром одной из платежных систем. При этом банк не относится к кредитным организациям, признанным значимыми на рынке платежных услуг, он занимал 524 место в банковской системе РФ.

Регулятор установил в его деятельности «многочисленные нарушения требований законодательства в области отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю». В банк назначена временная администрация, полномочия управляющих органов организации приостановлены.

Аналогичные претензии предъявлены НКО «Континент Финанс». Организация проводила также сомнительные операции по купле-продаже инвестиционных монет из драгоценных металлов, конечной целью которых являлось обналичивание денег. При этом руководители организации «не предприняли действенных мер, направленных на исключение вовлечения кредитной организации в сомнительную деятельность ее клиентов».

Организация занимала 568 место в банковской системе РФ и не является участником системы страхования вкладов. Регулятор назначил временную администрацию и приостановил полномочия исполнительных органов «Континент Финанс».