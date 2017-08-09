  • 9 Август 2017
USD 10.08.2017 59.9611 -0.0275
USD ММВБ 18:16 59.98840  
EUR 10.08.2017 70.4183 -0.4222
EUR ММВБ 18:16 70.3570  
Нефть($) 09.08.2017 52.21 +0.50
Нефть(p) 09.08.2017 3130.57 +28.56

ЦБ отозвал лицензии у трех кредитных организаций

Автор:


© Фото: Наталья Селиверстова / РИА «Новости»

Темы дня

Проводить банковские операции теперь не могут банк «Резерв», банк «Анелик РУ» и «Континент Финанс».

ЦБ отозвал лицензии у трех кредитных организаций: банка «Резерв», банка «Анелик РУ» и «Континент Финанс». Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Деятельность «Резерва» была «сопряжена с повышенными кредитными рисками». Банк России неоднократно «направлял в адрес банка требования о доформировании соответствующих резервов». Однако июне и июле 2017 года регулятор выявил «операции кредитной организации, направленные на замену высоколиквидных активов активами сомнительного качества».

Регулятор неоднократно применял в отношении банка «Резерв» меры надзорного реагирования, в том числе трижды вводил ограничения на привлечение вкладов населения, однако руководители банка «фактически самоустранились» от решения проблем организации.

В итоге ЦБ решил, что перспективы нормализации деятельности этого банка в сложившихся условиях отсутствуют. Банк «Резерв» занимал 415 место в банковской системе РФ и является участником системы страхования вкладов.

«Анелик РУ» являлся расчетным центром одной из платежных систем. При этом банк не относится к кредитным организациям, признанным значимыми на рынке платежных услуг, он занимал 524 место в банковской системе РФ.

Регулятор установил в его деятельности «многочисленные нарушения требований законодательства в области отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю». В банк назначена временная администрация, полномочия управляющих органов организации приостановлены.

Аналогичные претензии предъявлены НКО «Континент Финанс». Организация проводила также сомнительные операции по купле-продаже инвестиционных монет из драгоценных металлов, конечной целью которых являлось обналичивание денег. При этом руководители организации «не предприняли действенных мер, направленных на исключение вовлечения кредитной организации в сомнительную деятельность ее клиентов».

Организация занимала 568 место в банковской системе РФ и не является участником системы страхования вкладов. Регулятор назначил временную администрацию и приостановил полномочия исполнительных органов «Континент Финанс».

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Экономика

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в августе

    Последний месяц лета приготовил много приятных сюрпризов жителям и гостям Северной столицы. «Санкт-Петербург.ру» расскажет о самых ярких из них.

    читать далее →

    Сервис на высоте: пять лучших ресторанов на крышах Петербурга

    В Северной столице сложилась «крышная» ресторанная традиция, а лучшие ее представители - в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    «Не взлетим, так поплаваем!»: лучшие аквапарки и бассейны Петербурга

    Если этим летом не удалось улететь на море, а погода в области не позволила искупаться за городом, то вам будет полезна подборка «Санкт-Петербург.ру» лучших аквапарков и бассейнов Северной столицы, где возможно разовое посещение.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Царская одежда: как производят меховые изделия

    «Санкт-Петербург.ру», вооружившись пословицей «готовь сани летом», отправился на одно из самых популярных меховых производств города, чтобы узнать, как сегодня шьют шубы, а также с чем их лучше носить и почему вообще меха имеют бешенную популярность у женщин всего мира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Пять знаменитых дворов-колодцев

    Знаменитый восьмиугольник, таинственный Дом духов, угловатые формы «дома-утюга» и другие дворы, заслуживающие, по мнению «Санкт-Петербург.ру», обязательного посещения.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    28.07.17
    В Санкт-Петербурге началось обновление трамвайной сети
    27.07.17
    Лазерная эпиляция в Санкт-Петербурге от "Лазер Эстетик"
    25.07.17
    Чем может помочь опытный юрист?
    25.07.17
    Цветы в интернет-магазине
    24.07.17
    Самый удобный интернет-магазин по продаже матрасов в Санкт-Петербурге
    24.07.17
    Как создать крепкую интернациональную семью?
    21.07.17
    «Летучий Голландец» Санкт-Петербурга
    20.07.17
    Порошковые краски изменят ваше представление о ремонте

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram