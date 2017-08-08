Банк «Санкт-Петербург» проводит акцию для участников ВЭД

Банк «Санкт-Петербург» проводит специальную акцию для участников внешнеэкономической деятельности: до 30 сентября 2017 года корпоративные клиенты смогут бесплатно оформить таможенную карту «Раунд» и совершать все операции по ней без комиссии.

Акция проводится совместно с ООО «Мультисервисная платёжная система» (владельцем платежного сервиса «Раунд»). Таможенная карта «Раунд» – один из современных инструментов, который банк «Санкт-Петербург» предлагает внешнеторговым компаниям.

Карта позволяет проводить таможенные платежи в режиме реального времени, без авансовых платежей и переплат, в том числе и дистанционно, обеспечивая максимально быстрое прохождение груза через границу и снижая риск его задержки и дополнительных затрат. Карта привязывается к банковскому счету компании и принимается к оплате на всех основных таможенных постах ФТС России.