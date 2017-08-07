В Петербурге подешевел алкоголь, но выросли цены на закуску - хлеб и колбасу. Об этом говорится в отчете Петростата по итогам первой половины 2017 года.

Производители значительнее всего подняли цены на хлебобулочные изделия из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки (+7,2%), а также на полукопченую колбасу (+6,7%). Кроме того, на 4% выросли оптовые цены на молоко.

При этом цены на некоторые продукты снизились. Сильнее всего подешевел алкоголь - водка на 8%, пиво - сразу на 25%. Цены также упали на маргарин, муку и крупы.