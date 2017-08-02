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В Петербурге будут выпускать больше упаковок из картона благодаря банку «Санкт-Петербург»

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© Фото: Ivan Malimenkov / pikabu.ru

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Один из ведущих производителей упаковки в СЗФО получил финансирование на сумму 30 млн рублей.

В Петербурге будут выпускать больше упаковок из картона благодаря банку «Санкт-Петербург». Один из ведущих производителей упаковки на основе картона с полноцветной печатью в СЗФО - компания «БИК» - получил финансирование на сумму 30 млн рублей по ставке 10.6% годовых.

Низкая кредитная ставка обеспечена поручительством корпорации МСП по программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. Финансирование было направлено на пополнение оборотных средств, а именно на приобретение сырья и материалов для увеличения объема выпускаемой продукции.

«Рынок упаковки интенсивно развивается и спрос на продукцию активно растет. Финансовые ресурсы, привлеченные при поддержке корпорации МСП, способствовали значительному увеличению объема продаж, а низкая ставка позволила снизить издержки предприятия в части обслуживания кредита и направить высвободившиеся средства непосредственно в производство готового продукта. Реализация проекта позволит обеспечить наших заказчиков высококачественной продукцией, расширить клиентскую базу, а значит обеспечить устойчивое развитие бизнеса», - отметил генеральный директор предприятия Михаил Матус.

Производственно-торговая компания «БИК» специализируется на выпуске широкой номенклатуры (более 50 видов) бумажной продукции для промышленных, торговых, полиграфических предприятий и производстве упаковки из картона с полноцветной печатью. Более 7800 заказов было реализовано за 2016 год.

Число клиентов за 17 лет работы компании достигло семи тыс. Среди заказчиков предприятия такие компании как корпорация УВЗ, OBI, концерн «Силовые машины», концерн «Калашников», ТД «Балтийский берег», АО «Дальхимфарм» и многие другие.

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