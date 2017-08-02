Евро превысил 72 рубля впервые с сентября 2016 года

Евро в ходе торгов на Московской бирже сегодня днем, 2 августа, превысил 72 рубля впервые с 26 сентября 2016 года. При этом доллар поднялся выше 60,6 рубля.

Курс евро в 11:35 мск составил 72,01 рубля, прибавив 64 копейки к уровню закрытия предыдущего дня. При этом доллар торговался на отметке 60,61 рублей - плюс 26,5 копейки к уровню предыдущего закрытия.

Стоимость российской валюты снижается на фоне дешевеющей нефти, пишет ТАСС. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2017 года на бирже ICE в Лондоне снизилась по состоянию на 11:42 мск на 0,1% - до 51,75 долларов за баррель.