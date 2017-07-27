Forbes назвал самых богатых российских знаменитостей

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых российских знаменитостей. Первое место занимает хоккеист Александр Овечкин, заработавший 14 млн долларов. В прошлом году Овечкин был всего лишь на пятой позиции рейтинга. При этом он входит пятерку топа с 2009 года.

Читайте также:

Forbes назвал богатейших женщин России

Следом за Овечкиным также идет хоккеист - Евгений Малкин с заработком 9,5 млн долларов. Тройку лидеров замыкает еще один хоккеист - Сергей Бобровский (8,5 млн долларов).

Также в пятерку богатейших знаменитостей вошли Анна Нетребко (7,5 млн долларов) и певец Филипп Киркоров с доходом 7,4 млн долларов.

В десятку рейтинга попали Тимати (6,6 млн долларов), Григорий Лепс (6 млн долларов), Дима Билан - (6 млн долларов), "Би-2" (5,7 млн долларов) и Сергей Шнуров с доходом 5 млн долларов.

При этом рейтинге журнала цифры расставлены по-другому, так как учитывался не только доход знаменитости, но и упоминания в СМИ, а также запросы в "Яндексе", только после этого выставлялся итоговый балл.