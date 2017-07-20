Известия: Приставы спишут почти триллион рублей безнадежных долгов россиян

В 2017 году приставы планируют списать почти триллион рублей безнадежных долгов россиян перед банками. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Федеральной службой судебных приставов (ФССП).

Приставы получают в работу долги граждан перед банками после того, как по делу о взыскании задолженности вынесено решение суда и наступает стадия исполнительного производства. Как правило, банки подают в суды на заемщиков, когда взыскание собственными силами или через коллекторов признано невозможным и нецелесообразным.

По данным ФССП, число прекращенных исполнительных производств о взыскании долгов россиян перед банками ежегодно увеличивается. В 2015 году в исполнении приставов находилось четыре млн производств о взыскании задолженности по кредитам на общую сумму более двухтрлн рублей, из них списанием безнадежных долгов был закончен один млн дел.

В 2016 году приставы завершили два млн из пятимлн производств, находившихся в работе, а общая сумма задолженности составляла три трлн рублей. За пять месяцев 2017 года в ФССП поступило четыре млн исполнительных производств о взыскании банковских долгов на сумму более двух трлн рублей, 817 тыс. из них уже прекращено без взыскания.