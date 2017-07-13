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Forbes назвал самых богатых чиновниц России

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Член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина («Единая Россия»)
© Фото: Александр Натрускин / РИА «Новости»

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Он составлен по итогам деклараций о доходах за 2016 год.

Журнал Forbes Woman опубликовал рейтинг самых богатых чиновниц России. Он составлен по итогам деклараций о доходах за 2016 год.

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Первое место заняла член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина («Единая Россия»), заработавшая в 2016 году 56,2 млн рублей. Ее доход в 2015 году составлял 26,5 млн рублей. Соломатина является депутатом с 4 октября 2016 года и с этого момента получает депутатскую зарплату. Муж Соломатиной, согласно декларации, в 2016 году заработал около 4 млн рублей.

Второе место рейтинга заняла член Совета Федерации Людмила Нарусова с доходом в 28,7 млн рублей. В ее собственности, согласно декларации, два земельных участка общей площадью более трех тыс. кв. метров, жилой дом (363 кв. метров), три квартиры, доли в двух нежилых помещениях и машина.

Третье место у вице-спикера Госдумы от "Справедливой России" Ольги Епифановой. Она задекларировала по 24,5 млн рублей дохода за 2015 и 2016 годы. Кроме того, ей принадлежат два земельных участка общей площадью более 1000 кв. метров, два жилых дома (около 500 кв. метров), две квартиры (около 400 кв. метров), два нежилых помещения (250 кв. метров) и нежилое здание площадью 86 метр, а также легковой и грузовой автомобили.

Также в десятку наиболее состоятельных чиновниц вошли председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко (22,9 млн рублей), депутаты ГД Елена Панина (16,5 млн рублей) и Наталья Назарова (15,7 млн рублей), вице-премьер Ольга Голодец (15,6 млн рублей), первая и вторая в мире женщины-космонавты, а ныне депутаты - Светлана Савицкая (15,4 млн рублей) и Валентина Терешкова (12,3 млн рублей) и еще один депутат - Валентина Рудченко (10,5 млн рублей).

В рейтинг не попали служащие Центрального банка, так как они не являются федеральными чиновниками, пишет "Интерфакс". Если бы их могли учесть, топ бы существенно изменился: на первом месте оказалась бы зампред ЦБ Ольга Скоробогатова (с доходом 74,3 млн рублей), на третьем - зампред ЦБ Ксения Юдаева (31,9 млн рублей).

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