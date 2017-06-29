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Медведев: Россия продлит продуктовое эмбарго до конца 2018 года

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© Фото: Евгений Биятов / РИА «Новости»

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Это традиционно станет ответной мерой на санкции Европейского союза.

Россия продлит продуктовое эмбарго до 31 декабря 2018 года в качестве ответных мер на санкции Европейского союза. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на премьер-министра РФ Дмитрия Медевдева.

"В этой ситуации мы, естественно, будем реагировать адекватно. Вчера этот вопрос мы обсудили с президентом. Правительство внесет предложение, чтобы продлить действие ответных мер еще на один год до 31 декабря 2018 года", - сказал Медведев на сегодняшнем заседании правительства, 29 июня.

По его мнению, Россия вынуждена идти на этот шаг и чтобы защитить свои национальные интересы, и чтобы поддержать аграрный сектор. "Аграрии неоднократно просили нас о продлении таких мер и о том, чтобы обозначить перспективу, как они будут действовать в ближайшее время. Мы сделаем это, и я уверен, что они смогут воспользоваться этими благоприятными возможностями в полном объеме", - сказал премьер.

В то же время он подчеркнул, что "режим взаимных экономических ограничений не имеет перспектив". Днем ранее, 28 июня, Совет Евросоюза официально продлил санкции в отношении России еще на полгода.

ЕС, США и присоединившиеся к ним страны ввели санкции в отношении России весной 2014 года из-за присоединения Крыма к РФ и роли Москвы в украинском кризисе. Санкции несколько раз ужесточались, а их действие продлевалось.

Россия осенью 2014 года запретила ввоз из стран, которые ввели против нее санкции, импорт некоторых категорий продовольствия, в том числе сыров, мяса, птицы, овощей и фруктов. С лета 2015 года партии продуктов, которые пытаются ввезти в Россию в обход санкций, уничтожаются на границе.

Федеральная служба государственной статистики в ходе исследования выяснила, что санкции почти на 30% повысили стоимость продуктовой корзины в Петербурге. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в свою очередь, провел опрос, который показал, что жители Петербурга не одобряют продуктовые санкции.

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