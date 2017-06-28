Минэкономразвития: В 56 регионах неэффективно тратят деньги на ЖКХ

Министерство экономического развития провело исследование и пришло к выводу, что в 56 из 85 регионах России недостаточно эффективно используют ресурсы для развития ЖКХ. Об этом сообщают «Известия».

Документ был подготовлен Минэкономразвития по поручению правительства России. По заключению ведомства, 26 регионов содержат коммунальное хозяйство на неудовлетворительном уровне при достаточно высоком уровне ресурсной обеспеченности за счет доходов от ЖКХ и субсидий.

В оставшихся 33 регионах из группы тех, кто расходует средства неэффективно, состояние коммунального комплекса оценено как удовлетворительное, однако это достигается за счет постоянного вливания ресурсов. В неудовлетворительном состоянии из-за дефицита средств коммунальная система находится лишь в семи регионах, посчитали в ведомстве.

Худший уровень эффективности, по оценке Минэкономразвития, показали Республика Коми и Архангельская область. Лучшими же регионами признаны Чувашская Республика, Белгородская и Тульская области, а также Севастополь. Качество ЖКХ в Москве и Московской области, Петербурге, Краснодарском и Красноярском краях оценивается достаточно хорошо, однако это достигается только за счет привлечения большого количества средств из доходов коммунальных организаций и бюджетного финансирования. Для этих регионов рекомендуется усиление контроля и повышение эффективности управления, «так как данный результат может быть достигнут с меньшими ресурсами».

Уровень эффективности трат на ЖКХ Минэкономразвития рассчитывало с учетом нескольких десятков показателей. В их числе количество аварий при расчете на километр тепловых и электросетей, количество аварий на источниках производства ресурсов, коэффициент износа коммуникаций, доля убыточных организаций ЖКХ в регионе и др.

Как выяснилось в ходе анализа, в регионах с близкими природно-климатическими условиями и уровнем экономического развития состояние коммунального хозяйства может существенно различаться. Поэтому Минэкономразвития и пришло к выводу, что далеко не везде деньги на развитие ЖКХ расходуются эффективно.

Замглавы Минстроя Андрей Чибис сказал «Известиям», что исследование Минэкономразвития «требует изучения, комментировать его итоги не готовы». В Минэнерго отказались от комментариев, сославшись на то, что вопрос находится в ведении Минстроя. Однако в отзыве Минэнерго на исследование сказано, что доклад не может быть принят в такой редакции, поскольку отсутствует информация об источнике данных и есть сомнения в том, что оценка была сделана верно.

Председатель комиссии по ЖКХ Общественной палаты РФ Игорь Шпектор не согласен с тем, что регионы неэффективно тратят средства на ЖКХ. Он утверждает, что часть средств остаются неосвоенными. По его мнению, за счет дополнительного контроля и мер по повышению эффективности управления, предложенных Минэкономразвития, кардинально ситуацию в сфере ЖКХ изменить не удастся.

По данным Минстроя, в сфере ЖКХ действует более 38 тыс. организаций, в которых работает около двух млн человек. Платежи населения за жилищно-коммунальные услуги за 2015 год составили 1,9 трлн рублей, а весь оборот отрасли превысил 4,3 трлн рублей.