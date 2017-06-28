  • 28 Июнь 2017
USD 29.06.2017 59.5415 +0.6572
USD ММВБ 20:16 59.47000  
EUR 29.06.2017 67.6868 +1.7305
EUR ММВБ 20:16 67.6500  
Нефть($) 28.06.2017 47.33 +2.56
Нефть(p) 28.06.2017 2818.10 +181.85

Минэкономразвития: В 56 регионах неэффективно тратят деньги на ЖКХ

Автор:


© Фото: ФМM-Live.ru / flickr.com

Темы дня

Качество ЖКХ в Петербурге оценивается достаточно хорошо.

Министерство экономического развития провело исследование и пришло к выводу, что в 56 из 85 регионах России недостаточно эффективно используют ресурсы для развития ЖКХ. Об этом сообщают «Известия».

Документ был подготовлен Минэкономразвития по поручению правительства России. По заключению ведомства, 26 регионов содержат коммунальное хозяйство на неудовлетворительном уровне при достаточно высоком уровне ресурсной обеспеченности за счет доходов от ЖКХ и субсидий.

В оставшихся 33 регионах из группы тех, кто расходует средства неэффективно, состояние коммунального комплекса оценено как удовлетворительное, однако это достигается за счет постоянного вливания ресурсов. В неудовлетворительном состоянии из-за дефицита средств коммунальная система находится лишь в семи регионах, посчитали в ведомстве.

Худший уровень эффективности, по оценке Минэкономразвития, показали Республика Коми и Архангельская область. Лучшими же регионами признаны Чувашская Республика, Белгородская и Тульская области, а также Севастополь. Качество ЖКХ в Москве и Московской области, Петербурге, Краснодарском и Красноярском краях оценивается достаточно хорошо, однако это достигается только за счет привлечения большого количества средств из доходов коммунальных организаций и бюджетного финансирования. Для этих регионов рекомендуется усиление контроля и повышение эффективности управления, «так как данный результат может быть достигнут с меньшими ресурсами».

Уровень эффективности трат на ЖКХ Минэкономразвития рассчитывало с учетом нескольких десятков показателей. В их числе количество аварий при расчете на километр тепловых и электросетей, количество аварий на источниках производства ресурсов, коэффициент износа коммуникаций, доля убыточных организаций ЖКХ в регионе и др.

Как выяснилось в ходе анализа, в регионах с близкими природно-климатическими условиями и уровнем экономического развития состояние коммунального хозяйства может существенно различаться. Поэтому Минэкономразвития и пришло к выводу, что далеко не везде деньги на развитие ЖКХ расходуются эффективно.

Замглавы Минстроя Андрей Чибис сказал «Известиям», что исследование Минэкономразвития «требует изучения, комментировать его итоги не готовы». В Минэнерго отказались от комментариев, сославшись на то, что вопрос находится в ведении Минстроя. Однако в отзыве Минэнерго на исследование сказано, что доклад не может быть принят в такой редакции, поскольку отсутствует информация об источнике данных и есть сомнения в том, что оценка была сделана верно.

Председатель комиссии по ЖКХ Общественной палаты РФ Игорь Шпектор не согласен с тем, что регионы неэффективно тратят средства на ЖКХ. Он утверждает, что часть средств остаются неосвоенными. По его мнению, за счет дополнительного контроля и мер по повышению эффективности управления, предложенных Минэкономразвития, кардинально ситуацию в сфере ЖКХ изменить не удастся.

По данным Минстроя, в сфере ЖКХ действует более 38 тыс. организаций, в которых работает около двух млн человек. Платежи населения за жилищно-коммунальные услуги за 2015 год составили 1,9 трлн рублей, а весь оборот отрасли превысил 4,3 трлн рублей.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Экономика

    Лучшее в Петербурге

    Где в Петербурге и окрестностях покататься на лодке

    Лето заглядывает к нам так редко, что хочется потратить теплые дни не на сериалы и фильмы, а провести их с дорогими людьми среди зелени, цветов и воды - «Санкт-Петербург.ру» предлагает дополнить прогулку в парках романтичной поездкой на лодке.

    читать далее →

    Пять недорогих кафе с летней террасой в Петербурге

    В центре Северной столицы великое множество кафе и баров, в которых можно перекусить на открытом воздухе. «Санкт-Петербург.ру» узнал, в каких из них средний чек не превышает 800 рублей.

    читать далее →

    Семь лучших вариантов активного отдыха в Петербурге

    На стильном велосипеде по центру города, на гидроцикле с ветерком по Неве или в тихом парке на лошадях - какие бы прогулки вы ни предпочитали, «Санкт-Петербург.ру» подобрал для вас идеальные варианты отдыха на свежем воздухе.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Царская одежда: как производят меховые изделия

    «Санкт-Петербург.ру», вооружившись пословицей «готовь сани летом», отправился на одно из самых популярных меховых производств города, чтобы узнать, как сегодня шьют шубы, а также с чем их лучше носить и почему вообще меха имеют бешенную популярность у женщин всего мира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Семь памятных мест Виктора Цоя в Петербурге

    Путеводитель по памятным местам музыканта в Северной столице.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    26.06.17
    Какой котел лучше выбрать: настенный или напольный?
    26.06.17
    Где купить все необходимое для скейтбординга?
    23.06.17
    Недвижимость на Пхукете
    23.06.17
    МФУ от бренда НР
    21.06.17
    Офисная мебель: что обеспечит правильный выбор?
    14.06.17
    Типы и особенности противопожарных металлических дверей
    14.06.17
    История полного восстановления при мышечной дистрофии
    13.06.17
    Квадроциклы напрокат

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm