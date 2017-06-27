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Digital-продукты банка «Санкт-Петербург» удостоились национальной премии «Права потребителей и качество обслуживания»

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Премия инициирована фондом «Социальные проекты» в 2010 году во взаимодействии с Роспотребнадзором.

Корпоративный онлайн банкинг «i2B» банка «Санкт-Петербург» победил в номинации «Услуги для бизнеса», в категории «Финансы и кредит», VIII национальной премии «Права потребителей и качество обслуживания».

Ежегодная премия - общественно значимая награда, вручаемая наиболее успешным проектам в области прав потребителей и повышения качества обслуживания. Торжественная Церемония награждения лауреатов состоялась в Сочи 16 июня. Лауреаты премии – компании страны, ответственно относящиеся к соблюдению прав потребителей, производству товаров и оказанию услуг, оправдывающие делами доверие потребителей.

В номинации «Профессиональный вклад в формировании потребительского рынка России» лауреатом стал директор по развитию digital-продуктов Владимир Китляр. Этой награды он удостоен за систему продуктовых инноваций в сфере пользовательского опыта онлайн банкинга для физлиц.

«Финансовая отрасль далеко не пионер в digital-индустрии. Когда банки начали активизироваться в цифровой сфере, их ждал сюрприз: клиент сильно изменился. Банкинг в новой парадигме цифрового настоящего – уже давно не «центр вселенной», но более чем одно из ежедневных приложений клиента. И это приложение уже не имеет права быть менее качественным и классным, чем остальные. У клиентов образовалось новое естественное потребительское право – право на юзабилити и удобство. Наша победа в двух номинациях премии - дополнительный индикатор того, что у нас хорошо получается делать цифровую финансовую экосреду, которая помогает это право обеспечить. Для нас это процесс непрерывных улучшений, очень интенсивная и очень творческая работа», - рассказал Владимир Китляр.

В этом году лауреатами премии также стали такие крупнейшие компании, как Мегафон, РЖД, Asus, Qiwi и т. д. Торжественную церемонию награждения провел Антон Привольнов, ведущий передачи «Контрольная закупка» Первого канала.

Премия «Права потребителей и качество обслуживания» — общенациональная награда, которая вручается наиболее успешным проектам в области прав потребителей и повышения качества обслуживания. Премия инициирована фондом «Социальные проекты» в 2010 году во взаимодействии с Роспотребнадзором.

 

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