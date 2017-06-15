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Мелкие магазины вытесняют "гигантов" с рынка Петербурга

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© Фото: Константин Чалабов / РИА "Новости"

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Пока что конкуренция магазинов в пределах нормы и закона, считают в УФАС.

Мелкие магазины вытесняют "гигантов" с рынка Петербурга. К такому выводу пришли в УФАС по итогам исследования состояния конкуренции на рынке розничной торговли.

Если в 2015 году тройка крупнейших сетей - X5 Retail Group, "ОКей" и "Лента" - занимала 49,9% всех продаж, то в 2016 году показатель снизился до 47,45%. Сокращение доли крупных торговых сетей связано с появлением более мелких продавцов, считают в УФАС.

Пока что конкуренция магазинов в пределах нормы и закона, у антимонопольного ведомства нет к этому претензий. Также в ходе исследования не выявлено нарушений при ценообразовании.

Изменение цен на социально-значимые продукты питания в январе-мае 2017 колеблется в среднем от 1% до 10%. Больше всего подвержены колебанию цен - овощи, что обусловлено сезонностью этой продукции.

В мае 2017 подорожали: картофель на 22,5%, капуста на 33,5%, морковь на 23,3%, а яблоки на 7,5%. При этом огурцы подешевели на 21,8%, а помидоры на 12,2%.

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