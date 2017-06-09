Российские чиновники "распилили" два трлн рублей при проведении госзакупок. К такому выводу пришли сотрудники Института экономической политики Гайдара, сообщает газета "Известия".

По итогам выборочного мониторинга сотрудники института установили, что более 60% закупок осуществляются с нарушениями. Чаще всего "распиливают" деньги на федеральном уровне (32,9% закупок), на втором месте муниципальный уровень (19,6%), на третьем - региональный (8%).

Два трлн рублей - это одна восьмая всех средств, которые отпускает государство на госзакупки, рассказал старший эксперт института Гайдара Сергей Жаворонков.

По данным исследования, самая популярная коррупционная схема при организации госзакупок - проведение конкурсов с такими условиями, которые заведомо может выполнить лишь одна компания.

Петербургское УФАС довольно часто находит нарушения при госзакупках, особенно это касается "Дирекции транспортного строительства" Смольного. Одним из последних нарушений ДТС стало заключение контракта на ремонт Пулковского шоссе.

Контракт на сумму более 247 млн рублей был заключен с ЗАО "Трест", при этом ДТС вообще не провела конкурса среди компаний, нарушив тем самым закон о контрактной системе.

Антимонопольная служба даже составила всероссийский рейтинг самых громких нарушений, второе место в нем заняли комитет по государственному заказу Петербурга и Дирекция транспортного строительства.