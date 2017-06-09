Банк «Санкт-Петербург» признан лучшим для бизнеса

В Москве состоялась церемония вручения международной премии «Банковское дело», которая ежегодно присуждается банкам за высокие достижения и вклад в развитие банковской системы России. В этом году престижной награды удостоился и банк «Санкт-Петербург» как лучший региональный банк для корпоративных клиентов.

Экспертный совет премии оценивал, в первую очередь, финансовые достижения номинантов – совокупный капитал, клиентскую базу, а также объем кредитов, выданных корпоративным клиентам за прошедший год. Помимо финансовых результатов, весомым аргументом в пользу банка «Санкт-Петербург» стала развитая инфраструктура – 60 офисов и филиалов, более 700 банкоматов, собственная служба инкассации и процессинговый центр.

Решающим же критерием в присуждении премии банку «Санкт-Петербург» стал особый подход к обслуживанию корпоративных клиентов. Для петербургского бизнеса банк стремится стать не просто обслуживающим банком, но и помощником в решении ежедневных задач.

Эксперты отметили широкий ассортимент услуг, который предлагается корпоративным клиентам – для каждой сферы бизнеса предусмотрены оптимальные условия и набор банковских продуктов с учетом особых потребностей бизнеса в регионе.

Достижением 2016 года, по мнению жюри, стал ряд универсальных небанковских продуктов для бизнеса. Совместно с партнерами банк предлагает клиентам онлайн-сервисы для автоматизации и управления бизнесом, сервисы облачной бухгалтерии, программы страхования, юридическую поддержку и даже услуги бизнес-ассистента.

Высокие оценки заслужил интернет-банк для бизнеса, который включает не только стандартные возможности по работе со счетом и отправке переводов, но и множество дополнительных сервисов. Так, в 2016 году в интернет-банке появились уникальные возможности для участников ВЭД: «Котировальная доска» позволяет конвертировать валюты по самым выгодным курсам, а «Кабинет ВЭД» объединил всю необходимую информацию и сервисы для работы с иностранными контрагентами.

Жюри отметило и универсальные возможности интернет-банка, полезные для всех пользователей – в 2016 году популярностью у клиентов пользовался новый бесплатный сервис «Светофор», который позволяет проверять надежность контрагента перед отправкой перевода.

Эксперты не обошли вниманием и обучающие мероприятия, которые регулярно проводят сотрудники банка для клиентов. Семинары и вебинары помогают предпринимателям разобраться в вопросах законодательства и получить советы по решению самых разных бизнес-задач – от эффективного использования свободных средств компании до перехода на онлайн-кассы.

Церемония вручения премии состоялась в Москве в ресторане «ЯрЪ». Почетную награду – платиновую звезду – от имени банка получила директор Дирекции корпоративного бизнеса Виктория Щагина.

«Быть отмеченными такой престижной премией – большая честь для нашего банка. За последний год мы действительно многого достигли и гордимся своими результатами. Признание наших заслуг экспертным сообществом и представителями таких организаций, как Ассоциация российских банков и Ассоциация региональных банков много значит для нас и вдохновляет на дальнейшее развитие и новые свершения», - подчеркнула Виктория Щагина.