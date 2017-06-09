Оксана Панченко вошла в состав правления банка «Санкт-Петербург»

Наблюдательный совет банка «Санкт-Петербург» принял решение об избрании в состав правления банка Оксаны Панченко, заместителя председателя правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
Задачей Панченко является управление, развитие, координация работы корпоративного бизнеса банка, обеспечение эффективного развития клиентской базы и клиентских отношений.
Оксана Панченко имеет высшее педагогическое и высшее финансово-экономическое образование, окончила Московскую международную высшую школу бизнеса MIRBIS, в 2000-2002 годах прошла курс обучения по программе МВА MIRBIS.
С 1997 по 2017 годы - начальник отдела, начальник управления по работе с корпоративными клиентами, директор корпоративного блока, член правления «Райффайзенбанк Россия. В 1995 – 1997 годы – Bank Austria филиал в Москве, старший клиентский менеджер Управления корпоративного обслуживания.