Прожиточный минимум в Петербурге вырос на 80 рублей. По итогам первого квартала 2017 года он установлен в размере 10 605 рублей на душу населения.

Согласно постановлению правительства Северной столицы, которое опубликовано на сайте Смольного, в IV квартале 2016 прожиточный минимум составлял 10 526 рублей.

Показатель также вырос для различных категорий населения, сейчас прожиточный минимум для трудоспособного населения он составляет 11 568 рублей, для пенсионеров - 8 475 рублей, для детей - 10 221 рубль.

Ранее в комитете по социальной политике отчитались, что более 70 тыс. петербуржцев живут за чертой бедности. При этом, по мнению чиновника Смольного, идея о введении продовольственных карт неактуальна для Северной столицы.