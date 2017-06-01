Глава Минфина: России нужно перестать жить в долг

Глава Минфина РФ Антон Силуанов, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявил, что сейчас России нужно выстроить сбалансированный бюджет и перестать жить в долг.

"Нам надо выстроить долгосрочный тренд на обеспечение стабильности бюджетной системы государства. Потому что мы сейчас по сути живем в долг, проедая те ресурсы, которые созданы были при Алексее Леонидовиче (Кудрине – прим. ред.)", - цитирует РИА "Новости" Силуанова.

Кудрин, занимая пост главы Минфина, был инициатором создания резервных фондов, в которые власти перечисляют дополнительные нефтегазовые доходы бюджета, чтобы в случае неблагоприятной внешней конъюнктуры финансировать из них дефицит.

"Когда мы сможем сбалансировать бюджет, мы сможем выстраивать стабильную финансовую и экономическую политику. Считаю, что именно через бюджет мы сможем и должны обеспечивать те задачи экономического роста, о которых мы все говорим", - добавил Силуанов.

При этом сам Кудрин заявил, что для экономического роста России нужна новая внешняя политика, так как объемы несырьевого экспорта из страны падают. По его словам, ранее объемы несырьевого экспорта достигали 140 млрд долларов, сейчас – только 109 млрд.