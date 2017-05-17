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Контрольно-счетная палата проверит расходы на строительство «Зенит-арены»

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© Фото: РИА «Новости»

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По словам главы КСП, ситуация на стадионе «никого не удовлетворяет».

Контрольно-счетная палата проверит расходы на строительство «Зенит-арены». Об этом сообщает АБН со ссылкой на председателя КСП Вадима Лопатникова.

«Мы ведем контроль за строительством арены уже более четырех лет. Сразу после проведения Кубка конфедераций комиссия проверит готовность стадиона к чемпионату мира 2018 года. То, что сейчас происходит на стадионе, никого не устраивает», - заявил он на заседании Законодательного собрания в ходе итогового доклада о деятельности аудиторов Петербурга.

Лопатников отчитался, что финансовые нарушения при расходовании бюджетных средств в Петербурге в прошлом году составили 16,2 млрд рублей, пишет «Росбалт».

«За прошлый год нами были выявлены финансовые нарушения на сумму 16,2 млрд рублей, что на 2 млрд больше, чем в 2015 году. Но хочу подчеркнуть, что это не значит, что эти средства обязательно были украдены, сворованы или нецелевым образом израсходованы», - отметил Лопатников.

По его словам, при исполнении бюджета выявлены нарушения на сумму более 11 млрд рублей, а при его формировании были допущены ошибки на 4 млрд рублей. Как минимум 424 млн бюджетных рублей были израсходованы нецелевым способом, рассказал он. При осуществлении госзакупок были допущены нарушения на сумму 348 млн рублей.

Лопатников сообщил, что по итогам работы КСП в 2016 году 48 лиц должностных лиц были привлечены к ответственности, 17 были уволены, 18 получили выговоры. Финансовые нарушения на сумму около 7 млрд рублей были устранены, 150 млн рублей возвращены в городской бюджет.

«Зенит-арену» строят с 2007 года, изначально ее стоимость оценивалась в 6,7 млрд рублей, с тех пор сумма строительства стадиона неоднократно увеличивалась и достигла 42 млрд рублей, по официальным данным, и 50 млрд рублей, по подсчетам международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International.

В конце апреля 2017 года Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционного политика Алексея Навального посчитал, что новый стадион стоит минимум 48,2 млрд рублей. После этого вице-губернатор Петербурга Игорь Албин назвал Навального «известным в России треплом» и призвал взять в руки лопату.

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