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Путин утвердил стратегию экономической безопасности РФ до 2030 года

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© Фото: kremlin.ru

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Она призвана не допустить снижение качества жизни граждан.

Президент Владимир Путин утвердил стратегию экономической безопасности России до 2030 года. Она призвана не допустить снижение качества жизни граждан. Текст указа размещен на официальном портале правовой информации.

В документе говорится о предотвращении кризисных явлений в ресурсно-сырьевой, производственной, научно-технологической и финансовой сферах. Кроме того, стратегия предусматривает совершенствование механизма ответных мер в случае западных санкций.

Правительство России, согласно указу, за три месяца обязано разработать меры для реализации стратегии и контролировать этот процесс, а также ежегодно отчитываться перед президентом. Стратегия утверждена, так как "нарастает геополитическая нестабильность".

Первая стратегия экономической безопасности России была принята в 1996 году. Сейчас в числе угроз экономической безопасности РФназываются стремление развитых государств использовать свои преимущества для глобальной конкуренции, дискриминация в отношении ключевых секторов экономики России, усиление колебаний на мировых рынках, изменение спроса на энергоресурсы и многое другое.

Эксперты также относят к возможным угрозам несбалансированный бюджет, значительная доля теневой экономики, снижение качества медицинской помощи, а также высокий уровень коррупции. Экономическую угрозу представляют в том числе глобальные климатические изменения.

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