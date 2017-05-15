ЦБ отозвал лицензии у двух московских банков

Центральный банк России с 15 мая отозвал лицензии у двух московских банков - у банка содействия развитию торговли и снабжения "Информпрогресс" и Интеркоопбанка. Об этом сообщается на официальном сайте ЦБ.

Бизнес-модель банка "Информпрогресс" была в значительной степени ориентирована на обслуживание интересов его собственников, говорится в сообщении ЦБ. При этом банк размещал денежные средства в низкокачественные активы, в том числе в строительной сфере, и неадекватно оценивал принимаемые кредитные риски.

В связи с досозданием необходимых резервов на возможные потери размер собственных средств кредитной организации упал ниже уровня зарегистрированного уставного капитала. "Информпрогресс" не выполнил в установленный законом срок требование предписания Банка России о приведении в соответствие величины уставного капитала и размера собственных средств.

До настоящего времени руководство и собственники банка не предприняли эффективные и достаточные меры по нормализации его деятельности. В банке назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.

По данным Банка России, на 1 апреля текущего года по величине активов "Информпрогресс" занимал 575-е место в банковской системе РФ. Банк является участником системы страхования вкладов.

Что касается Интеркоопбанка, то он "на протяжении длительного времени находился в поле зрения Банка России" в связи с проведением транзитных и сомнительных операций, связанных с обналичиванием и выводом денежных средств за рубеж по сделкам с ценными бумагами.

"Высокая вовлеченность АКБ "Интеркоопбанк" (АО) в подобную деятельность в условиях неоднократного применения надзорным органом мер, направленных на ее пресечение, свидетельствовала об отсутствии намерений руководства и собственников банка осуществлять мероприятия по нормализации его деятельности", - говорится в сообщении ЦБ.

В банке также назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. На 1 апреля текущего года кредитная организация занимала 573-е место в банковской системе РФ. Банк является участником системы страхования вкладов.