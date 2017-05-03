Россия простит Киргизии долг на 240 млн долларов

Россия планирует списать Киргизской Республике долг на сумму 240 млн долларов. Две страны собираются подписать соответствующий протокол. Об этом сообщает "Интерфакс".

После того как документ вступит в силу, 100% этой суммы будет списано. Списание задолженности проводится Россией в рамках "официальной помощи развитию Киргизской Республики".

В первом полугодии 2016 года РФ списала долги Киргизии на сумму 30 млн долларов, общий долг республики перед РФ на конец июня 2016 года составлял 270 млн долларов.

В целом за последние 11 лет Россия списала Киргизии 703,2 млн долларов внешнего долга. В частности, в 2005 году в рамках Парижского клуба были реструктурированы и списаны 184,3 млн долларов, в период с 2005 по 2015 годы - еще 488,9 млн долларов.