Центральный банк России решил понизить ключевую ставку до 9,25%. Новая ставка вступит в силу со 2 мая, говорится на сайте ЦБ.

Ключевая ставка является минимальным процентом по кредитам и депозитам ЦБ, который оказывает такие услуги другим банкам. Ключевая ставка определяет, какие проценты по кредитам и депозитам банки будут затем назначать для физических лиц и компаний.

Последний раз ключевая ставка менялась в марте, тогда ЦБ снизил ее на 0,25%, а сейчас - сразу на 0,5%. До этого ключевая ставка не менялась с сентября 2016 года. Очередной пересмотр ставки запланирован на середину июня.

В совете директоров ЦБ отметили, что экономическая активность в России восстанавливается, а годовая инфляция приблизилась к целевому уровню 4%. Несмотря на это, в институте «Центра развития» НИУ ВШЭ считают, что в начале 2017 года российская экономика после короткого оживления вновь оказалась в стагнации.

Эксперты отмечают, что индекс промышленного производства в РФ в первом квартале 2017 годы вырос по сравнению с аналогичным периодом годом ранее лишь на 0,1%. Говоря о возможных причинах стагнации, они указали на негативный эффект укрепления рубля на фоне сохраняющейся неопределенности и нехватки внутреннего спроса.