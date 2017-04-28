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ЦБ отозвал лицензии сразу у трех банков

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© Фото: Наталья Селиверстова / РИА "Новости"

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Причиной решения регулятора во всех случаях стали нарушения законодательства.

ЦБ отозвал лицензии сразу у трех банков - омского банка "СИБЭС", владимирского "Владпромбанка" и московского "Международного строительного банка". Об этом сообщается на сайте регулятора.

Причиной решения во всех случаях стали нарушения законодательства. Из трех банков только "СИБЭС" и "Владпромбанк" были участниками системы страхования вкладов.

На момент отзыва лицензии они располагались на 352-м и 287-м месте банковской системы страны соответственно. "Международный строительный банк" занимал 423-ю строчку рейтинга.

В ЦБ отметили, что банк "СИБЭС" выбрал крайне рискованную кредитную политику. Компания, в частности, рефинансировала задолженности физических лиц и проводила "схемные" сделки с приобретенными у микрофинансовых организаций правами требования по потребительским займам.

Кроме того, ревизоры выяснили, что банк занимался "фиктивными" операциями по замене активов, чтобы скрыть недостачу денег в своей кассе. "Банк России неоднократно применял в отношении кредитной организации меры надзорного реагирования, включая ограничения на привлечение вкладов населения", - говорится на сайте ЦБ.

В свою очередь, "Владпромбанк" попал в поле зрения регулятора из-за сомнительных операций клиентов. Подозрение вызвали, в частности, транзакции по счетам компаний, занимающихся сделками с драгоценными металлами.

В ЦБ отметили, что не раз применяли в отношении "Владпромбанка" ограничительные меры, однако руководство и собственники организации не предприняли попыток наладить работу компании.

"Международный строительный банк" кредитовал компании с признаками "отсутствия реальной хозяйственной деятельности". Кроме того, ЦБ обвинил банк в выводе активов, что вредило интересам кредиторов, а также в проведении "схемных" операций, призванных скрыть реальный уровень кредитного риска.

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