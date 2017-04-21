Forbes назвал богатейших женщин России

Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых богатых женщин России. Уже традиционным лидером списка стала Елена Батурина, супруга бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, бывшая владелица девелоперской компании «Интеко». За год ее состояние сократилось на сто млн до одного млрд долларов.

Второй год подряд на втором месте оказывается Елена Рыболовлева, которая после долгого бракоразводного процесса с миллиардером, владельцем и президентом французского футбольного клуба «Монако» Дмитрием Рыболовлевым получила 600 млн долларов.

На третьем месте Наталия Филева, глава совета директоров и совладелец группы S7, впервые попавшая в рейтинг Forbes. Она выбила из тройки акционера завода по производству детского питания и минеральной воды «Прогресс» Ольгу Белявцеву.

Белявцева и генеральный директор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук, которая в 2016 году стала четвертой, на этот раз вообще не вошли в список двухсот самых богатых российских предпринимателей.

Днем ранее, 20 апреля, Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых богатых россиян. Рейтинг второй год подряд возглавляет совладелец и председатель правления газовой компании НОВАТЭК Леонид Михельсон.