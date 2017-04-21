  • 21 Апрель 2017
USD 22.04.2017 56.2307 -0.1858
USD ММВБ 19:16 56.34700  
EUR 22.04.2017 60.3187 -0.2952
EUR ММВБ 19:16 60.2720  
Нефть($) 21.04.2017 52.01 1.81
Нефть(p) 21.04.2017 2924.56 +92.45

За семь лет на безопасность петербургского метро потратили более 2,4 млрд рублей

Автор:


© Фото: Instagram / @understreetspb

Темы дня

В текущем году предусмотрено еще 191 млн рублей на оснащение подземки.

За семь лет на безопасность петербургского метро потратили более 2,4 млрд рублей. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат петербургского Законодательного собрания Борис Вишневский.

Читайтет также:

В метро Петербурга включили звук у металлодетекторов после проверки прокуратуры

Парламентарий опубликовал ответ губернатора Георгий Полтавченко на запрос депутатов, направленный главе города после теракта 3 апреля.

"Получил ответ губернатора на депутатский запрос о расходах на обеспечение безопасности в метро и их эффективности. Истрачено 2,4 млрд. рублей, в том числе 228 млн из петербургского бюджета. Предотвращен один теракт - 3 апреля 2017 года на станции "Площадь Восстания", - написал Вишневский.

Основная часть указанной в документе суммы была потрачена с 2010 по 2015 годы, это 2,1 млрд рублей федеральных денег и почти 230 млн из городского бюджета. Тогда 500 млн из этих денег потратили на систему интеллектуального видеонаблюдения (распознавания лиц), которая не нашла ни одного преступника.

После провала эксперимента на станциях метро стали искать не преступников, а бесхозные предметы. Сейчас система охватывает 230 зон на 23 станциях. В 2016 году на безопасность подземки было потрачено еще 11,5 млн из бюджета города, федеральных дотаций не было.

В 2017 году предусмотрен еще 191 млн рублей. В метрополитене появились взрывозащитные контейнеры, металлорамки, портативные детекторы паров взрывчатых веществ, ручные металлообнаружители, стационарные рентгеновские установки, переносные рентгенотелевизионные комплексы, переносные комплексы обнаружения взрывчатых веществ на основе быстрых меченых нейтронов.

Кроме всего прочего, линейки входных турникетов оснащены аппаратурой радиационного контроля, а 24 станции – системой цифрового интеллектуального видеонаблюдения. Также в текущем году увеличат число сотрудников Службы контроля в метро - планируют дополнительно привлечь 513 человек.

Теракт в Петербурге произошел днем 3 апреля, на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" смертник взорвал бомбу. Жертвами теракта стали 16 человек, включая смертника, более ста человек получили ранения. Более того, в метро Петербурга мог прогреметь еще один мощнейший взрыв. На станции "Площадь Восстания" был обнаружен бесхозный предмет: мощность обезвреженного взрывного устройства составила 1 кг в тротиловом эквиваленте, то есть в три-пять раз мощнее той, что взорвалась в вагоне метро. Вторая бомба была замаскирована под огнетушитель.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Экономика

    Лучшее в Петербурге

    Сказки на ночь: как пройдет «Библионочь 2017» в Петербурге (АФИША)

    В пятницу вечером, 21 апреля, библиотеки Северной столицы будут открыты до поздней ночи. «Санкт-Петербург.ру» представляет десять заведений для книголюбов, где в этот вечер посетителей ждут самые неожиданные и интересные мастер-классы, лекции и перфомансы.

    читать далее →

    Теракт в метро: как петербуржцам справиться с паникой

    После теракта в петербургской подземке 3 апреля многим сложно преодолеть страх и спуститься в метро. «Санкт-Петербург.ру» узнал, что в таких случаях советуют делать психологи.

    читать далее →

    Оседлай «железного коня»: где в Петербурге и окрестностях получить дозу адреналина

    Покатиться по лесу на багги, научиться вождению спортивного кроссового байка или освоить необычную автомобильную трассу - это и многое другое в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Мир будущего: как устроены шлемы виртуальной реальности

    Кто стал отцом-прародителем шлемов виртуальной реальности, почему первые пользователи устройств виртуальной реальности были похожи на «охотников за приведениями» и за сколько тысяч долларов глава Facebook купил у 21-летнего счастливца компанию по производству VR-шлемов.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Land Rover: среди болот и оврагов новой реальности

    Резкие перемены погоды – предвестники глобального потепления. В том, что изменения климата неизбежны, мы убедились на апрельском тест-драйве полигона внедорожного вождения Land Rover Experience Гатчина. Об особенностях весеннего заезда – в репортаже «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Пять стрит-арт объектов Петербурга, о которых вы могли не знать

    Банка сгущенки, дракон из советского прошлого и другие стрит-арт объекты Северной столицы, которые незаслуженно остались незамеченными жителями и гостями города.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    21.04.17
    Как подобрать мойки Omoikiri для кухни
    21.04.17
    Современная техника De Dietrich для кухни: правила выбора
    20.04.17
    Самые эффективные методы охраны торговых центров и магазинов
    19.04.17
    Квартиры от застройщиков: в чем выгода
    19.04.17
    Ресторан в Петербурге Ферма
    19.04.17
    Получение участка на кладбищах Москвы - основные правила
    19.04.17
    Внедрение корпоративной социальной сети. За и против
    13.04.17
    Разновидности промышленных насосов

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm