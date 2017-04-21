За семь лет на безопасность петербургского метро потратили более 2,4 млрд рублей. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат петербургского Законодательного собрания Борис Вишневский.

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Парламентарий опубликовал ответ губернатора Георгий Полтавченко на запрос депутатов, направленный главе города после теракта 3 апреля.

"Получил ответ губернатора на депутатский запрос о расходах на обеспечение безопасности в метро и их эффективности. Истрачено 2,4 млрд. рублей, в том числе 228 млн из петербургского бюджета. Предотвращен один теракт - 3 апреля 2017 года на станции "Площадь Восстания", - написал Вишневский.

Основная часть указанной в документе суммы была потрачена с 2010 по 2015 годы, это 2,1 млрд рублей федеральных денег и почти 230 млн из городского бюджета. Тогда 500 млн из этих денег потратили на систему интеллектуального видеонаблюдения (распознавания лиц), которая не нашла ни одного преступника.

После провала эксперимента на станциях метро стали искать не преступников, а бесхозные предметы. Сейчас система охватывает 230 зон на 23 станциях. В 2016 году на безопасность подземки было потрачено еще 11,5 млн из бюджета города, федеральных дотаций не было.

В 2017 году предусмотрен еще 191 млн рублей. В метрополитене появились взрывозащитные контейнеры, металлорамки, портативные детекторы паров взрывчатых веществ, ручные металлообнаружители, стационарные рентгеновские установки, переносные рентгенотелевизионные комплексы, переносные комплексы обнаружения взрывчатых веществ на основе быстрых меченых нейтронов.

Кроме всего прочего, линейки входных турникетов оснащены аппаратурой радиационного контроля, а 24 станции – системой цифрового интеллектуального видеонаблюдения. Также в текущем году увеличат число сотрудников Службы контроля в метро - планируют дополнительно привлечь 513 человек.

Теракт в Петербурге произошел днем 3 апреля, на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" смертник взорвал бомбу. Жертвами теракта стали 16 человек, включая смертника, более ста человек получили ранения. Более того, в метро Петербурга мог прогреметь еще один мощнейший взрыв. На станции "Площадь Восстания" был обнаружен бесхозный предмет: мощность обезвреженного взрывного устройства составила 1 кг в тротиловом эквиваленте, то есть в три-пять раз мощнее той, что взорвалась в вагоне метро. Вторая бомба была замаскирована под огнетушитель.