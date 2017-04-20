Forbes составил список самых богатых россиян

Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых богатых россиян. Рейтинг второй год подряд возглавляет совладелец и председатель правления газовой компании НОВАТЭК Леонид Михельсон. Журнал оценил состояние бизнесмена в 18,4 млрд долларов.

На второй строчке оказался Алексей Мордашов, председатель совета директоров «Северстали», за год он поднялся в списке на четыре строчки, Forbes насчитал у него 17,5 млрд долларов.

Тройку богатейших россиян замкнул владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин, его состояние выросло до 16,1 млрд долларов, плюс пять позиций в рейтинге.

В десятку богатейших россиян вошли также президент ЛУКОЙЛа ​Вагит Алекперов (14,5 млрд долларов), совладелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман (14,4 млрд долларов), президент «Интерроса» и «Норникеля» Владимир Потанин (14,3 млрд долларов), совладелец СУЭК и «Еврохима» Андрей Мельниченко (13,2 млрд долларов) и председатель совета директоров «Реновы» Виктор Вексельберг (12,4 млрд долларов).

Месяцем ранее, 20 марта, журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых богатых людей мира. Первое место в нем 18-й раз за последние 23 года занял основатель Microsoft Билл Гейтс с состоянием 86 млрд долларов.