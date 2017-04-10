  • 10 Апрель 2017
USD 11.04.2017 57.3896 +0.4695
USD ММВБ 13:17 57.42000  
EUR 11.04.2017 60.7469 +0.1782
EUR ММВБ 13:17 60.7860  
Нефть($) 10.04.2017 55.31 0.82
Нефть(p) 10.04.2017 3174.22 +72.64

ЦБ отозвал лицензию у Росэнергобанка

Автор:


© Фото: Наталья Селиверстова / РИА «Новости»

Темы дня

Материалы дела направят в СК для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Банк России с 10 апреля отозвал лицензию у Росэнергобанка. Банк отказался публично раскрывать отчетность о соблюдении обязательных нормативов за сентябрь и октябрь 2016 года, сообщает РИА "Новости".

В октябре он прекратил обязательства по субордам на 1,5 млрд рублей для восстановления значения норматива достаточности базового капитала банка. Помимо этого, Росэнергобанк начал суд с Центробанком, который 9 марта сделал предписание о необходимости доформировать резервы по 43 заемщикам.

Росэнергобанк оказался неспособен исполнять обязательства перед кредиторами и недостоверно отражал в отчетности сведения о неудовлетворенных требованиях. Регулятор неоднократно применял в отношении кредитной организации меры надзорного реагирования, включая ограничение на привлечение вкладов населения.

Проблемы у банка возникли в связи с использованием крайне рискованной бизнес-модели, а также низким качеством управления и активов. В работе банка прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства и собственников, которые выражались в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков, а также в составлении недостоверной отчетности. Руководство и собственники не приняли действенных мер, чтобы нормализовать работу. В банк назначили временную администрацию.

Учитывая, что лицензия отозвана из-за установления фактов существенной недостоверности отчетных данных, ЦБ направит материалы об этом в Следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Росэнергобанк - участник системы страхования вкладов. Судя по его отчетности, россияне хранят здесь около 36,5 млрд рублей. На 1 марта банк занимал 92 место в российской банковской системе с активами в размере 58,7 млрд рублей.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Экономика

    Лучшее в Петербурге

    Как Петербург отметит День космонавтики (АФИША)

    Встречи с космонавтами, музыкальный фестиваль и запуск ракет. «Санкт-Петербург.ру» расскажет о том, как Северная столица будет праздновать День космонавтики.

    читать далее →

    Теракт в метро: как петербуржцам справиться с паникой

    После теракта в петербургской подземке 3 апреля многим сложно преодолеть страх и спуститься в метро. «Санкт-Петербург.ру» узнал, что в таких случаях советуют делать психологи.

    читать далее →

    Великий пост: специальное меню в ресторанах Петербурга

    Морковные котлеты с луковым мармеладом и кленовым соусом, запеченная груша с бананово-мятным воздушным муссом, малиновый суп и многое другое - в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Дело в шляпе: как изготавливают женские шляпки

    Кто изобрел цилиндр, почему в Средневековье были распространены соломенные шляпы и как родилась пословица «Безумен, как шляпник». Все об истории возникновения, моде на шляпки и о современном процессе изготовления головных уборов в Северной столице - в материале «Санкт-Петербург.ру».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Land Rover: 70 лет очарования офф-роудом

    Современный автомобиль – результат более чем трехвековой научно-технической эволюции: от первых паровых машин до встроенных интеллектуальных систем. Последним моделям удалось даже «изучить» и превзойти психофизиологию человека. Яркий пример – британские внедорожники Land Rover. О новейших киберсистемах в действии, о прошлом, настоящем и будущем автомобилестроения, а также о перспективах топливного рынка – в репортаже «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Пять стрит-арт объектов Петербурга, о которых вы могли не знать

    Банка сгущенки, дракон из советского прошлого и другие стрит-арт объекты Северной столицы, которые незаслуженно остались незамеченными жителями и гостями города.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    05.04.17
    Как выгодно взять кредит?
    05.04.17
    Что такое СНПЧ в принтере: преимущества и особенности
    05.04.17
    Как записаться к хорошему гинекологу и получить скидку?
    03.04.17
    Аварийное вскрытие и замена замков
    30.03.17
    Как повысить эффективность бесплатного онлайн объявления?
    27.03.17
    Тату салон Ink Cartel в Санкт-Петербурге
    22.03.17
    Новостройки в СПб: выбрать и купить за полчаса!
    20.03.17
    Как ортопедический матрас влияет на комфорт сна?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm