ЦБ отозвал лицензию у Росэнергобанка

Банк России с 10 апреля отозвал лицензию у Росэнергобанка. Банк отказался публично раскрывать отчетность о соблюдении обязательных нормативов за сентябрь и октябрь 2016 года, сообщает РИА "Новости".

В октябре он прекратил обязательства по субордам на 1,5 млрд рублей для восстановления значения норматива достаточности базового капитала банка. Помимо этого, Росэнергобанк начал суд с Центробанком, который 9 марта сделал предписание о необходимости доформировать резервы по 43 заемщикам.

Росэнергобанк оказался неспособен исполнять обязательства перед кредиторами и недостоверно отражал в отчетности сведения о неудовлетворенных требованиях. Регулятор неоднократно применял в отношении кредитной организации меры надзорного реагирования, включая ограничение на привлечение вкладов населения.

Проблемы у банка возникли в связи с использованием крайне рискованной бизнес-модели, а также низким качеством управления и активов. В работе банка прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства и собственников, которые выражались в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков, а также в составлении недостоверной отчетности. Руководство и собственники не приняли действенных мер, чтобы нормализовать работу. В банк назначили временную администрацию.

Учитывая, что лицензия отозвана из-за установления фактов существенной недостоверности отчетных данных, ЦБ направит материалы об этом в Следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Росэнергобанк - участник системы страхования вкладов. Судя по его отчетности, россияне хранят здесь около 36,5 млрд рублей. На 1 марта банк занимал 92 место в российской банковской системе с активами в размере 58,7 млрд рублей.