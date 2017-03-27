Банк «Санкт-Петербург» усиливает правление и направляет на выплату дивидендов 20% прибыли

Наблюдательный совет банка «Санкт-Петербург» на заседании 23 марта 2017 года рассмотрел вопрос об изменении в составе правления банка. Принято решение увеличить его состав до 12 человек и утвердить кадровые изменения.

Из состава правления выведен Александр Конышков; согласованы кандидатуры Марины Даниловой, директора дирекции по работе с персоналом, для избрания ее в члены правления и Оксаны Панченко, вице-президента, для избрания ее в члены правления и назначения на должность заместителя председателя правления.

Соответствующие ходатайства о согласовании будут направлены в Северо-Западное главное управление Центрального банка РФ. Кроме того, наблюдательный совет принял решение рекомендовать годовому общему собранию акционеров, которое состоится 18 мая 2017 года, направить на дивиденды 463,7 млн рублей, что эквивалентно 20% чистой прибыли за 2016 год по РСБУ.

Дивиденды на одну обыкновенную акцию составят 1,05 рублей, на одну привилегированную акцию – 0,11 рублей. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 31 мая 2017 года.

«Банк в очередной раз подтверждает намерение выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям в размере не менее 20% от прибыли, что отражает устойчивую позицию банка по капиталу и прогресс, которого мы достигли в развитии основных направлений бизнеса», - отметил Александр Савельев, председатель правления банка.

На заседании наблюдательного совета также предварительно утвержден годовой отчет банка «Санкт-Петербург» за 2016 год и принято решение рекомендовать годовому общему собранию акционеров направить на счет нераспределенной прибыли 1,8 млрд рублей для дальнейшего развития бизнеса банка.

Наблюдательный совет согласовал устав, положение о наблюдательном совете и положение о правлении банка в новой редакции для последующего утверждения годовым общим собранием акционеров. Приняты к сведению отчеты комитета по аудиту, комитета по управлению рисками, комитета по кадрам и вознаграждениям, комитета по стратегии наблюдательного совета, а также отчеты по направлениям деятельности.