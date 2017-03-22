Госдума ограничила денежные переводы из России на Украину

Госдума приняла в третьем чтении закон, запрещающий денежные переводы из России на Украину с помощью иностранных платежных систем. Об этом сообщает РИА "Новости".

Закон принят в качестве ответных мер на действия Украины. В октябре 2016 года Киев расширил санкции, запретив работу российских платежных систем.

В список вошли "Колибри" (структура Сбербанка), "Золотая корона" (РНКО "Платежный центр"), "Юнистрим" (банк "Юнистрим"), "Международные денежные переводы Лидер" (НКО АО "Лидер"), Anelik (банк "Анелик РУ"), Blizko ("Связь-банк").

Теперь если иностранное государство введет ограничения на использование российских платежных систем, то переводы денег через границу без открытия банковского счета будут возможны лишь при условии, что операторы системы и услуг платежной инфраструктуры прямо или косвенно контролируются Россией.

Ограничения будут вводиться после того, как Центробанк опубликует на своем сайте данные о запрете на работу российских платежных систем в той или иной стране.

Закон вступит в силу через 30 дней после официального опубликования. Новые правила будут распространяться и на запреты, введенные иностранными государствами до принятия документа.